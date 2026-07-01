Từ rạng sáng 1/7, các bến xe buýt trên địa bàn TPHCM đã trở nên nhộn nhịp khi chính sách miễn phí vé chính thức được áp dụng, mang lại niềm vui và sự phấn khởi cho người lao động, học sinh và sinh viên.

Ngày 1/7, TPHCM chính thức miễn phí vé xe buýt toàn dân cho 134 tuyến buýt nội tỉnh. Ảnh: TK

Hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt diễn ra thuận lợi ngay từ chuyến xe đầu tiên lăn bánh lúc 3h40 sáng.

Ghi nhận thực tế cho thấy lượng hành khách trong ngày đầu tiên áp dụng chính sách mới đã tăng rõ rệt.

Ông Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM, cho biết người dân thành phố đang đón nhận chính sách với sự hào hứng lớn. Dù mức giá vé trước đây không quá cao, người dân vẫn ghi nhận sự quan tâm, chăm lo sát sao của lãnh đạo thành phố đối với nhu cầu đi lại.

Các bến xe buýt, trạm chờ nhộn nhịp người dân trong ngày đầu trải nghiệm những chuyến xe "0 đồng". Ảnh: TK

Nhiều hành khách phấn khởi chia sẻ rằng việc được miễn vé khiến họ rất vui, vì điều này giúp đỡ được một khoản chi phí sinh hoạt đáng kể.

Có mặt từ sớm tại trạm dừng, bà Thúy, ngụ phường Đông Hưng Thuận, không giấu được niềm vui khi ngồi chờ lên xe.

Bà chia sẻ rằng bản thân thường xuyên di chuyển bằng xe buýt để đi làm hằng ngày. Khi biết thành phố miễn phí vé đến hết năm, những người lao động như bà cảm thấy rất ấm lòng.

Khoản tiết kiệm này tuy nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa thiết thực trong việc giảm bớt gánh nặng chi tiêu gia đình. Chính sách nhân văn đã tiếp thêm động lực để bà và nhiều người khác gắn bó lâu dài với phương tiện công cộng.

Bà Thuý lên xe buýt 04 (Bến Thành - An Sương) để về nhà. Ảnh: TK

Người dân xếp hàng trên đường Hàm Nghi để đi xe buýt miến phí. Ảnh: TK

Để ngày đầu tiên triển khai chính sách diễn ra trọn vẹn, ngành giao thông thành phố đã có sự chuẩn bị chu đáo về cả phương tiện lẫn hạ tầng. Hiện tại toàn hệ thống có hơn 2.400 xe buýt đang hoạt động ổn định.

Trong số đó, tỷ lệ xe điện và xe sử dụng khí CNG thân thiện với môi trường chiếm gần 70%. Thành phố cũng đặt ra lộ trình cụ thể để xanh hóa toàn bộ các tuyến xe buýt nội tỉnh vào năm 2027 và xe buýt liên tỉnh vào năm 2029.

Song song với việc nâng cấp đội xe, hệ thống hạ tầng bến bãi cũng được chỉnh trang đồng bộ. Đội ngũ tài xế và nhân viên phục vụ liên tục được nhắc nhở nâng cao thái độ ứng xử nhằm đảm bảo an toàn và sự thoải mái cho người dân.

Để bảo đảm quyền lợi tối đa cho hành khách, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thực hiện hoàn tiền mặt cho toàn bộ vé tập năm 2026 chưa sử dụng. Thời gian tiếp nhận hoàn tiền sẽ kéo dài liên tục từ ngày 1/7 đến hết 31/10 năm nay.