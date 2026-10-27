BRAZIL – Đoạn video ghi lại khoảnh khắc cần cẩu cỡ lớn bất ngờ đổ xuống tuyến đường sắt trên cao ở thành phố São Paulo, sau đó bị đoàn tàu đang chạy tới đâm trúng, khiến các mảnh vỡ suýt rơi trúng ô tô và xe máy lưu thông bên dưới.