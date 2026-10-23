PERU – Đoạn video ghi lại cảnh động cơ chiếc Airbus A320 của hãng LATAM Airlines bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang chuẩn bị cất cánh tại sân bay quốc tế Jorge Chávez, khiến nhiều hành khách hoảng loạn.