TRUNG QUỐC – Hãng robot Unitree gây chú ý khi công bố video trình diễn mẫu robot hình người H2-X Kung Fu Legend Guardian với khả năng tung đòn võ thuật, nhảy từ độ cao 4 m và nâng ô tô để giải cứu người mắc kẹt.