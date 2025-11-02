Cảnh sát phản ứng nhanh cứu cô gái trượt chân khỏi đoàn tàu đang chạy

ẤN ĐỘ - Phát hiện cô gái bất ngờ bị trượt chân và ngã vào đoàn tàu đang di chuyển, một sĩ quan cảnh sát tại sân ga đã phản ứng cực nhanh, cứu cô thoát khỏi tình huống nguy hiểm.