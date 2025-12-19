Cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, hai tuyến ở hai đầu đất nước đã được các nhà thầu san nền, thảm mặt đường, nhiều đoạn đã hoàn thiện, góp phần nối liền toàn tuyến từ Lạng Sơn đến Cà Mau, tỉnh cực Nam của Tổ quốc. Chỉ còn một vài "mảnh ghép" cuối cùng của dự án cao tốc Bắc - Nam đang được gấp rút thi công trong những ngày cuối cùng của năm 2025.

Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc Bắc - Nam sẽ kết nối thông suốt toàn trục dọc phía đông đất nước để giảm tải cho quốc lộ 1.