Cao tốc Cần Thơ – Cà Mau có tổng mức đầu tư hơn 27.523 tỷ đồng, gồm hai dự án thành phần: Cần Thơ – Hậu Giang dài hơn 37 km và Hậu Giang – Cà Mau dài hơn 73 km.

Công trình khởi công từ tháng 1/2023, dự kiến hoàn thành cuối năm nay. Trong ảnh là điểm đầu đoạn gần quốc lộ 1.

Giữa tháng 11, đoạn kết nối đường Vành đai phía tây Cần Thơ với cao tốc đã được thảm nhựa, còn chờ hoàn thiện các hạng mục như kẻ vạch và chiếu sáng. Trong ảnh, nút giao IC2 – điểm đầu tuyến – đã thảm nhựa, lắp hộ lan và chờ sơn vạch để đưa vào khai thác đồng bộ.

Trên công trường, công nhân đang thi công taluy âm tại phần đường dẫn lên xuống cao tốc.

Các trạm bê tông hoạt động ngày đêm để đưa dự án sớm về đích kịp tiếp độ vào cuối năm nay.

Tại khu vực quốc lộ 61, cầu vượt đã hoàn tất thảm nhựa, lắp dải phân cách, trong khi đường dẫn hai bên vẫn đang đắp đất, cấp phối.

Nút giao giữa cao tốc Cần Thơ – Cà Mau và quốc lộ 61 đã thành hình, song các nhánh đường dẫn ra vào vẫn chưa được cấp phối đá dăm đồng bộ.

Nút giao hoa thị kết nối với cao tốc Cần Thơ – Châu Đốc – Sóc Trăng đã hoàn thành lao lắp dầm và đổ bê tông bản mặt cầu. Tuyến chính đang được thảm nhựa khẩn trương.

Tại khu vực nút giao, dù thời tiết mùa mưa không thuận lợi, nhiều máy móc và công nhân vẫn làm việc liên tục “3 ca, 4 kíp”.

Tại điểm cuối dự án, đoạn qua xã Hồ Thị Kỷ (Cà Mau), nhà thầu đang tranh thủ thảm nhựa nền đường. Hiện công trường huy động 1.297 thiết bị, 190 mũi thi công, cùng lực lượng kỹ thuật túc trực để xử lý kịp thời các phát sinh, bảo đảm tiến độ nghiệm thu – thanh toán.

Theo báo cáo tiến độ ngày 1/11, dự án đạt 77,7% giá trị hợp đồng, tăng 8,5% so với thời điểm Bộ trưởng Xây dựng kiểm tra hồi tháng 7, tương ứng hơn 1.500 tỷ đồng khối lượng thi công tăng thêm.

Đoạn ưu tiên thông tuyến đạt 84,8%, với tiến độ cải thiện rõ ở các hạng mục xử lý nền đất yếu, đắp nền, thi công cầu, cống và thảm nhựa. Công tác thi công cống đã hoàn thành 94%; toàn bộ 95 cầu xong bản mặt, trong đó 19 cầu đã thảm bê tông nhựa.

Cao tốc Cần Thơ – Cà Mau giữ vai trò chiến lược với đồng bằng sông Cửu Long, khi hoàn thành sẽ tăng cường kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tuyến đường cũng nối dài trục cao tốc Bắc – Nam phía đông, hoàn thiện mạng lưới giao thông từ Cần Thơ đến Cà Mau.