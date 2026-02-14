- Lần đầu gặp Tô Minh Đức, điều gì ở anh ấy thu hút chị?

Nguyễn Ngọc Anh: Tôi làm nghệ thuật nhưng không để cảm xúc lấn chiếm nhiều nên luôn tách bạch được chuyện công việc, tình cảm, kinh tế. Có những lúc tôi cảm nắng nhưng chỉ dừng lại ở đó chứ không bao giờ đi quá giới hạn. Vì vậy tôi không có mối tình nào với người làm nghệ thuật.

Tô Minh Đức là người đầu tiên trong giới tôi yêu và sau này lấy làm chồng luôn. Mọi mối quan hệ cần tới cảm xúc, có đến được với nhau hay không còn phải nhờ tới cái duyên trong cuộc đời nữa và Đức chắc là người có duyên nhất.

Tôi gặp Tô Minh Đức khi bạn ấy làm bè cho đĩa của tôi với Hải Âu năm 2013. Tôi trao đổi với Đức về bài vở và câu chuyện bắt đầu không đầu không cuối, chỉ xung quanh vấn đề âm nhạc. Đức là người có cá tính trong âm nhạc và bạn ấy thu hút nhưng khi gặp tôi chỉ coi như người em đồng nghiệp, chỉ trao đổi về âm nhạc.

- Lúc đầu hai người xưng là "chị - em" vì Tô Minh Đức kém chị 3 tuổi?

Nguyễn Ngọc Anh: Vâng! Sau đó chúng tôi bỏ dần chủ ngữ, vị ngữ rồi dần dần tán nhau. Cũng có thể đây là thói quen của Đức vì bạn ấy cũng lãng tử trong giới còn tôi chỉ có vài người bạn thân và quan hệ với các anh chị trong giới xung quanh công việc. Chính vì vậy cảm xúc của tôi về Đức rất trong trẻo.

Sau này cũng có nhiều người hỏi vì sao chúng tôi yêu nhau, điều đó là không giải thích được. Đó là tình cảm tự nhiên và không có sự tác động về mặt tâm lý ở đâu hết. Chỉ đơn thuần là chúng tôi gặp thấy hợp nhau nói chuyện và yêu nhau. Khi yêu chúng tôi cũng không xác định điều gì, cứ yêu là yêu thôi và khi thấy hợp ở với nhau, sau đó tôi có bầu rồi mọi thứ dẫn lối. Cái gì đến sẽ phải đến, vậy thôi!

- Cử chỉ, lời nói hay điều gì quyết định để Tô Minh Đức "tán đổ" Nguyễn Ngọc Anh?

Nguyễn Ngọc Anh: Có thể cả thế giới nói thế nào về anh ấy nhưng khi yêu và ở cạnh, tôi thấy anh là người tốt, chân thành, thật thà. Anh ấy có điểm xấu nho nhỏ thường gặp ở người đàn ông nhưng điều tôi thấy ở Đức là sự chân thành.

Trong cuộc sống có những người đàn ông cực khéo mồm và không thật nhưng dễ lấy lòng phụ nữ. Sự khéo léo khiến họ chiếm được nhiều cảm tình của mọi người nên nhờ đó cũng mang tới nhiều cơ hội hơn nhưng Đức lại không như thế.

Họ có thể cho rằng anh ấy cá tính nhưng khi ở cùng tôi lại trân trọng điều đó bởi tôi hiểu Tô Minh Đức là người tốt. Tôi hay được khen khéo léo nhưng cũng thẳng tính. Vì vậy tôi tôn trọng cá tính của Đức, yêu thương, trân trọng và thấy hạnh phúc vì ở bên một người như thế.