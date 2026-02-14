- Lần đầu gặp Tô Minh Đức, điều gì ở anh ấy thu hút chị?
Nguyễn Ngọc Anh: Tôi làm nghệ thuật nhưng không để cảm xúc lấn chiếm nhiều nên luôn tách bạch được chuyện công việc, tình cảm, kinh tế. Có những lúc tôi cảm nắng nhưng chỉ dừng lại ở đó chứ không bao giờ đi quá giới hạn. Vì vậy tôi không có mối tình nào với người làm nghệ thuật.
Tô Minh Đức là người đầu tiên trong giới tôi yêu và sau này lấy làm chồng luôn. Mọi mối quan hệ cần tới cảm xúc, có đến được với nhau hay không còn phải nhờ tới cái duyên trong cuộc đời nữa và Đức chắc là người có duyên nhất.
Tôi gặp Tô Minh Đức khi bạn ấy làm bè cho đĩa của tôi với Hải Âu năm 2013. Tôi trao đổi với Đức về bài vở và câu chuyện bắt đầu không đầu không cuối, chỉ xung quanh vấn đề âm nhạc. Đức là người có cá tính trong âm nhạc và bạn ấy thu hút nhưng khi gặp tôi chỉ coi như người em đồng nghiệp, chỉ trao đổi về âm nhạc.
- Lúc đầu hai người xưng là "chị - em" vì Tô Minh Đức kém chị 3 tuổi?
Nguyễn Ngọc Anh: Vâng! Sau đó chúng tôi bỏ dần chủ ngữ, vị ngữ rồi dần dần tán nhau. Cũng có thể đây là thói quen của Đức vì bạn ấy cũng lãng tử trong giới còn tôi chỉ có vài người bạn thân và quan hệ với các anh chị trong giới xung quanh công việc. Chính vì vậy cảm xúc của tôi về Đức rất trong trẻo.
Sau này cũng có nhiều người hỏi vì sao chúng tôi yêu nhau, điều đó là không giải thích được. Đó là tình cảm tự nhiên và không có sự tác động về mặt tâm lý ở đâu hết. Chỉ đơn thuần là chúng tôi gặp thấy hợp nhau nói chuyện và yêu nhau. Khi yêu chúng tôi cũng không xác định điều gì, cứ yêu là yêu thôi và khi thấy hợp ở với nhau, sau đó tôi có bầu rồi mọi thứ dẫn lối. Cái gì đến sẽ phải đến, vậy thôi!
- Cử chỉ, lời nói hay điều gì quyết định để Tô Minh Đức "tán đổ" Nguyễn Ngọc Anh?
Nguyễn Ngọc Anh: Có thể cả thế giới nói thế nào về anh ấy nhưng khi yêu và ở cạnh, tôi thấy anh là người tốt, chân thành, thật thà. Anh ấy có điểm xấu nho nhỏ thường gặp ở người đàn ông nhưng điều tôi thấy ở Đức là sự chân thành.
Trong cuộc sống có những người đàn ông cực khéo mồm và không thật nhưng dễ lấy lòng phụ nữ. Sự khéo léo khiến họ chiếm được nhiều cảm tình của mọi người nên nhờ đó cũng mang tới nhiều cơ hội hơn nhưng Đức lại không như thế.
Họ có thể cho rằng anh ấy cá tính nhưng khi ở cùng tôi lại trân trọng điều đó bởi tôi hiểu Tô Minh Đức là người tốt. Tôi hay được khen khéo léo nhưng cũng thẳng tính. Vì vậy tôi tôn trọng cá tính của Đức, yêu thương, trân trọng và thấy hạnh phúc vì ở bên một người như thế.
- Sự tử tế và thẳng thắn là tính cách tuyệt vời nhưng như chị nói, đôi khi sự thẳng thắn khiến anh ấy thiệt thòi. Vậy có khi nào Nguyễn Ngọc Anh đưa ra lời khuyên để Tô Minh Đức để thuận lợi hơn trong công việc?
Nguyễn Ngọc Anh: Tôi có nói về vấn đề này và Đức nói luôn là khó thay đổi được luôn bởi đó là cách sống anh ấy chọn. Nhưng càng ở với nhau tôi thấy càng ngày Đức càng bớt đi sự gắt gỏng.
Với phụ nữ Đức mềm mỏng và sẽ nhịn hơn. Đức tôn trọng vợ tuyệt đối và ý kiến của tôi bao giờ anh ấy cũng để hết vào đầu. Người đàn ông biết nghe lời mẹ, lời vợ không đi đâu mà thiệt cả.
Tôi cũng không nặng nề và biết ý nhìn chồng mình để lựa. Tính tôi dịu dàng nhưng không lèm bèm, có vấn đề gì quan trọng mới đặt vấn đề để nói chuyện. Và mỗi khi như vậy anh ấy lắng nghe.
Đức đã không chơi thì thôi nhưng đã chơi với ai cực quý như người nhà. Tôi đánh giá cao điều đó ở Đức. Đến tuổi trung niên tôi nghĩ không cần chơi nhiều, chơi với một số người có trọng điểm ok hơn là chơi rộng mà không chất lượng.
- Có vẻ anh chị hiểu nhau và biết lựa nhau mà sống nhưng vợ chồng không thể tránh khỏi những lúc va đập, mâu thuẫn. Việc cãi nhau có thường xuyên không và khi đó ai xuống nước trước?
Nguyễn Ngọc Anh: Khá thú vị là tôi và Đức gần như thể thống nhất, không bao giờ cãi nhau trước khi quyết định một vấn đề lớn nào đó như kinh tế, con cái, sự nghiệp. Tuy nhiên chúng tôi đôi khi lại hay cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Trước đây tôi sẽ luôn nhịn hơn để hạ nhiệt căng thẳng. Có lẽ vì tôi lớn tuổi hơn và là đàn bà, có nhiều kinh nghiệm, mọi thứ tôi nói đều cụ thể, khoa học và lý trí. Chúng tôi sẽ ngồi nói chuyện từ tốn với nhau để đưa ra hướng giải quyết vì vậy gần như không bao giờ giận nhau quá lâu.
- Có tính xấu nào của người bạn đời, anh chị muốn thay đổi?
Nguyễn Ngọc Anh: Tôi muốn Đức hãy giữ những điều tốt đẹp ở mình vì chính điều đó tôi đã yêu, đã sống với anh ấy và sinh con cho anh ấy.
Tôi cũng chỉ là một người phụ nữ và có những cái lặt vặt của đàn bà mà anh ấy không muốn thấy. Nhưng đó là duyên số của cuộc đời. Đó là mảnh ghép tự nhiên đôi khi không nghĩ đó là người sẽ nắm tay mình. Vì vậy tôi trân trọng cả điểm tốt và điểm xấu ở người bạn đời. Chúng tôi ở đó để sửa chữa cho nhau và cùng làm cho nhau tốt lên.
Tôi chỉ nhắn nhủ với Đức, ở mọi hoàn cảnh phải yêu thương trân trọng nhau, đối thoại với nhau thật thẳng thắn. Tôi rất yêu chồng! Nói với chị tôi rất xúc động vì nhìn lại mình đã trải qua quãng đường 10 năm. Vì vậy mình phải an yên với lựa chọn của mình và phải giữ gìn, không phút nào tôi lơ là trong việc giữ gìn hạnh phúc.
Tô Minh Đức: Chỉ duy nhất có một điều tôi không thích ở vợ, đó là tính cằn nhằn. Nhưng tôi quan niệm đó là tính cách và ở đời không ai hoàn hảo cả. Cũng như trong nghệ thuật, chúng tôi đều có cá tính riêng và điều đó không cần phải thay đổi. Còn trong cuộc sống chúng tôi có tư tưởng tương đối giống nhau nên có thể quyết định các vấn đề lớn mà không phải nâng lên đặt xuống nhiều.
- Tính đến thời điểm này anh chị đã ở bên nhau bao nhiêu năm?
Nguyễn Ngọc Anh: Chúng tôi bên nhau tính đến nay đã tròn 10 năm. Trong tình cảm vợ chồng có nhiều thứ lắm. Ngoài tình yêu lúc ban đầu còn tình thương, sự gắn bó ở nhiều mặt. Và đặc biệt tôi rất trân trọng mối quan hệ của hai bên gia đình có trên có dưới, có nền có nếp.
Truyền thống gia đình là rất quan trọng với một cặp vợ chồng vì nó gắn kết cả con anh, con tôi, con chúng ta, đó là sợi dây kết nối quan trọng. Chuyện chỉ có hai người yêu nhau rất đơn giản, hết yêu thì chia tay.
Nhưng nếu là chồng mình, con mình, gia đình nhà chồng, gia đình nhà mình - những người ruột thịt của mình - câu chuyện lại khác. Lúc đó mình phải đặt tình yêu thương lên trên hết. Đó là những người mình không bao giờ bỏ, không bao giờ phản bội.
- Chị vừa nhắc đến chuyện "con anh, con tôi", chắc bé đầu của Ngọc Anh năm nay lớn rồi…
Nguyễn Ngọc Anh: Con gái tôi năm nay đã 19 tuổi và là sinh viên năm nhất. Con có lúc ở với bố, có lúc ở với mẹ và con thích như thế. Vợ mới của bố cũng rất tốt nên tôi thấy Phương Anh là đứa trẻ hạnh phúc vì cảm nhận được cả hơi ấm của gia đình 2 bên. Chúng tôi sống văn minh để con được hạnh phúc.
Có thể lúc chúng tôi chia tay, con không được vui nhưng sau đó chúng tôi cùng học cách để thành người lớn và làm cha mẹ có trách nhiệm với con mình dù không ở bên nhau nữa. Đức cũng vậy, anh ấy rất thương con. Vợ cũ của Đức giỏi và văn minh. Vì thế hai bên gia đình lúc nào cũng chia sẻ một câu chuyện hài hoà chứ không có chuyện cấm cản nhau trao đổi về việc con chung.
- Vậy vai trò của chị và Đức thế nào trong việc kết nối con riêng của chị, con riêng của chồng với bé Mia là con chung của anh chị? Mấy chị em có hay gặp gỡ nhau?
Nguyễn Ngọc Anh: Chúng tôi có 3 cô con gái. Con gái đầu của tôi sinh năm 2007. Bé Nhím - con riêng của Đức sinh năm 2013 rất đáng yêu và đang học lớp 7, còn bé Mia sinh năm 2019. Các con gặp nhau thường xuyên, cứ rảnh rỗi cả nhà lại rủ nhau đi chơi. Một điều tôi trân trọng nữa là mẹ chồng rất tốt, hết lòng vì con vì cháu, gần như là sợi dây kết nối cả gia đình.
- Nghe như vậy có vẻ cuộc sống hiện tại của Nguyễn Ngọc Anh và Tô Minh Đức rất viên mãn...
Nguyễn Ngọc Anh: Ở tuổi này tôi đã trải đủ nhưng cuộc đời vẫn còn dài và nhiều bất ngờ phía trước nên phải luôn có sự trang bị và chuẩn bị về kiến thức, kinh nghiệm, tình thương yêu và sự bao dung, tính lương thiện cho tâm hồn. Việc tôi sống với ai, sống thế nào hoàn toàn có thể thay đổi nhưng luôn phải có ý thức thay đổi, chuẩn hoá con người thì sẽ ổn.
Tôi trân trọng nỗi buồn và cũng có khoảng thời gian buồn và bi đát, đổ vỡ nhiều mặt nhưng chính vì đã chuẩn bị trước nên vượt qua dù không dễ dàng. Đến thời gian này tôi thấy hài lòng với những gì mình có. Trong công việc tôi có cầu thành công nhưng quan niệm với người phụ nữ cần phải có điểm dừng chứ không nên quá tham vọng.
Tôi không muốn là một người mẹ ồn ào. Tôi thấy mình được như thế này là quá tốt và biết ơn cuộc sống, biết ơn công việc, biết ơn khán giả. Có những lúc tôi sốc nổi vì cái tôi quá lớn nhưng tôi mau chóng nhận ra nghệ sĩ tài năng cần phải có đạo đức mới bền được. Nhan sắc sẽ phai tàn, giọng hát cũng phai tàn mình chỉ có thể để lại một phong cách, một giá trị cá nhân riêng.
Trong cuộc sống, tôi luôn cầu an dù ai cũng thích nổi tiếng, thích giàu, thích xinh đẹp. Tôi thấy nội hàm chữ "an yên" là tất cả những thứ con người muốn hướng đến.
Tô Minh Đức: Một cặp đôi làm nghệ thuật sống với nhau, ai cũng có cá tính mạnh nên thi thoảng cũng có va chạm nhưng tôi thích nhất ở cô ấy là sự chu đáo với gia đình, bạn bè. Dưới điện thoại của hai vợ chồng bao giờ cũng có chữ "An". Chúng tôi sống lúc nào cũng tâm niệm điều đó. Tôi hay nói với Nguyễn Ngọc Anh cứ ít ước muốn cuộc sống sẽ bình yên. Ngoài công việc và âm nhạc, chúng tôi có thể nói với nhau mọi vấn đề trong cuộc sống mọi lúc mọi nơi.
Ca khúc "Lời hẹn ước" do Tô Minh Đức sáng tác riêng cho Nguyễn Ngọc Anh:
