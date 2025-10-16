Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh vừa ra mắt album Lời hẹn ước, đánh dấu chặng đường hơn hai thập niên bền bỉ của giọng ca đất Mỏ và khát khao làm mới chính mình qua những sắc thái âm nhạc đa dạng.

Lời hẹn ước ra đời sau các album Thế giới tuyệt vời (2007), Đóa hoa nở muộn (2011) và Từ trái tim (2016). Năm 2022, cô từng tái xuất với album song ca Khẽ hát tình xưa cùng chồng là ca sĩ Tô Minh Đức.

Dù vẫn xuất hiện đều đặn trên sân khấu, Nguyễn Ngọc Anh không phát hành album thường xuyên bởi là nghệ sĩ kỹ tính, luôn chỉn chu, tìm tòi và kiên định với con đường riêng thay vì chạy theo xu hướng thị trường.

Ca sĩ Ngọc Anh và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh tại sự kiện.

"Tôi thực hiện album này như một lời hẹn ước với khán giả, những người luôn yêu quý và dõi theo mình. Tôi mong đây sẽ là những ca khúc có thể nằm trong playlist nghe nhạc hàng ngày của mọi người", nữ ca sĩ bày tỏ.

Cô cũng thừa nhận rằng trong thời đại công nghệ số, việc phát hành album không còn được nhiều nghệ sĩ lựa chọn do chi phí lớn mà hiệu quả thương mại không cao. Tuy vậy, với cô, đây là cách để trở lại với chính mình: "Làm album giúp tôi được sống lại thời tuổi trẻ, được cháy hết mình với âm nhạc. Nó cũng là tài sản tôi muốn để lại cho các con – những gì đẹp đẽ nhất của mẹ trong âm nhạc".

Album Lời hẹn ước gồm tám ca khúc, mang phong cách Pop pha trộn Rock, R&B, Ballad, Retro và City Pop. Ba trong số đó là sáng tác mới của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, gồm Khép lại dở dang - đã ra mắt MV vào tháng 9, cùng hai ca khúc khác: Đồng sàng dị mộng - song ca giữa Nguyễn Ngọc Anh và Tùng Dương, và một ca khúc Pop Ballad đúng sở trường của cô.

Theo nữ ca sĩ, Hồ Hoài Anh đã "lấy lại phong độ" và sáng tạo tràn đầy năng lượng sau những biến cố cá nhân. "Với người nghệ sĩ, đó là những khoảnh khắc quý hiếm. Tôi rất xúc động khi thấy anh viết cho mình với tất cả cảm xúc", cô nói.

Giữa hai người còn có mối duyên thú vị. Khi làm giám khảo cuộc thi Điểm hẹn tài năng 2025, Nguyễn Ngọc Anh tình cờ nghe ca khúc Điệu valse cuối của tác giả trẻ Hekii - Nguyễn Bảo Ngọc, học trò của Hồ Hoài Anh. Cô yêu thích bài hát ngay từ lần đầu tiên và dự định mua lại bản quyền. Không ngờ, Hồ Hoài Anh đã biết ý và giúp cô hiện thực hóa điều đó. Nữ ca sĩ nói vui: "Không chỉ có duyên với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh mà còn có duyên với học trò của anh".

Nữ ca sĩ chia sẻ thêm lý do hợp tác với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh: "Tôi thường nằm mơ thấy nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, không hiểu sao nữa (cười). Khi đặt bài nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác các ca khúc về tình yêu vui tươi vì tôi đang có hôn nhân viên mãn nhưng anh ấy lại đưa bài tương đối buồn và day dứt. Thế nhưng, tôi lấy cảm xúc từ chính câu chuyện buồn của Hồ Hoài Anh trong quá khứ để hát, thực sự rất đồng cảm với âm nhạc và ca từ của tác phẩm".

Về phía nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, anh đánh giá Nguyễn Ngọc Anh đã thay đổi mạnh mẽ trong cách hát: "Ngọc Anh đang làm mới giọng ca của mình để gần hơn với khán giả trẻ. Tôi cũng phải điều chỉnh trong cách viết, cùng cô ấy tìm ra tiếng nói chung trong phòng thu".

Ngoài Hồ Hoài Anh, Lời hẹn ước còn có sự góp mặt của nhạc sĩ Phạm Thanh Hà - chủ nhân những bản hit Tình yêu màu nắng, Đưa nhau đi trốn, Bùa yêu. Với Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Thanh Hà là "người em tài năng, sáng tạo mạnh mẽ và đáng quý cả trong âm nhạc lẫn cuộc sống".

Một dấu ấn đặc biệt trong album là vai trò của Tô Minh Đức - ông xã của Nguyễn Ngọc Anh. Anh không chỉ tham gia song ca mà còn đảm nhận khâu sản xuất, phối khí và sáng tác ca khúc chủ đề Lời hẹn ước.

Đặc biệt, ca khúc Đồng sàng dị mộng là sự kết hợp đầu tiên giữa Nguyễn Ngọc Anh và Tùng Dương – giọng ca được mệnh danh Divo của nhạc Việt.

"Tôi thần tượng Tùng Dương từ lâu, thích cách cậu ấy sống và đam mê âm nhạc. Khi ở cạnh Tùng Dương, tôi như được tiếp thêm năng lượng tích cực. Nếu nói tôi noi gương Tùng Dương thì cũng đúng – vì đó là người tôi ngưỡng vọng", Ngọc Anh chia sẻ.

Ca sĩ Ngọc Anh và chồng tại sự kiện họp báo.

Với Tô Minh Đức, cô dành sự biết ơn sâu sắc: "Anh ấy không chỉ là người bạn đời mà còn là người giúp tôi thay đổi trong tư duy âm nhạc. Nghệ sĩ đáng sợ nhất là nhìn lại sau hai mươi năm mà vẫn dậm chân tại chỗ. Anh Đức đã kiên trì ‘mưa dầm thấm lâu’, giúp tôi mở lòng với điều mới mẻ hơn. Nhờ thế, tôi mới có được Lời hẹn ước hôm nay".

Ca sĩ Tô Minh Đức chia sẻ đầy tự hào khi nói về hành trình cùng vợ thực hiện album mới. Anh ví mình như một "huấn luyện viên" trong phòng thu, người đã giúp vợ thay đổi cách thể hiện âm nhạc: "Thật ra, để thay đổi một thói quen chỉ có bản thân người nghệ sĩ mới làm được. Nhưng trong album này, ngoài vai trò nhà sản xuất, tôi thấy mình giống như một huấn luyện viên, người thay đổi lối chơi của vợ mình. Những ngày thu âm, hai vợ chồng nói chuyện, tranh luận đến khản cả giọng, nhưng cuối cùng tôi rất tự hào vì đã giúp vợ tìm ra một cách hát, một cảm xúc mới".

Nguyễn Ngọc Anh sinh năm 1981 tại Quảng Ninh, đoạt huy chương Vàng Giọng hát toàn quốc năm 1999, giải Ba Giọng hát trẻ Hà Nội 2001, giải Nhì Sao Mai 2005 dòng nhạc nhẹ và lọt top 5 Sao Mai điểm hẹn 2006. Cô từng phát hành các album Mùa thu, Anh em và đêm mưa, Đóa hoa nở muộn, Thế giới tuyệt vời - ghi dấu ấn với chất giọng nữ cao trong veo, giàu cảm xúc.

Ở tuổi ngoài 40, Nguyễn Ngọc Anh vẫn giữ được vẻ rạng rỡ và khát vọng sáng tạo. Cô tự nhận mình "không còn trẻ nữa", nhưng chính điều đó khiến cô trân trọng từng khoảnh khắc trên sân khấu: "Khoảng thời gian để mình được hát theo đúng nghĩa của một nghệ sĩ nhạc nhẹ nó đã bị thu ngắn lại. Vì thế, tôi muốn làm được nhiều sản phẩm hơn khi mình còn đủ sức khỏe và cảm xúc để hát".

Cô nói, sau nhiều thăng trầm, điều quý giá nhất trong đời người không phải danh tiếng hay tiền bạc mà là sức khỏe và tuổi trẻ: "Có lúc tôi chỉ ước được trẻ lại hai mươi tuổi để hát thật nhiều. Nhiều bài bây giờ nghe trẻ quá, tôi vẫn muốn thử, nhưng hát lên lại thấy nghẹn ngào…".