Biệt danh "nữ hoàng nhạc phim" quá xa xỉ

- "Khép lại dở dang" là sáng tác mới của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cho phim "Gió ngang khoảng trời xanh" đang phát sóng giờ vàng VTV. Vì sao chị lại lựa chọn ca khúc này làm MV cho sự trở lại sau khoảng thời gian không ra sản phẩm âm nhạc mà chỉ tập trung hát các sự kiện quan trọng A80?

Đây là ca khúc có rất nhiều sự trải nghiệm trong đời Hồ Hoài Anh mà nhạc sĩ muốn mang tới cho khán giả, đặc biệt nó lại là trải nghiệm của một nam nhạc sĩ viết cho cảm xúc của các cô gái. Trong bài hát có câu: "Ngày vừa đôi mươi, đôi mắt em như giọt sương". Câu chuyện trong ca khúc là của những người trưởng thành đã bước qua tuổi 20, đã vấp ngã trong cuộc sống, còn đầy đủ sự hồn nhiên trong sáng nhưng đã có sự trải nghiệm, đi qua đổ vỡ.

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh. Ảnh: NVCC

Ngọc Anh lựa chọn ca khúc này vì đã phát hành trong phim và khán giả được nghe rồi. Do vậy trong MV, Ngọc Anh sẽ lồng cả cảnh trong phim Gió ngang khoảng trời xanh vào. Khoảng thời gian vừa rồi Ngọc Anh dành thời gian cho gia đình, cho bản thân và những sự kiện quan trọng của đất nước nên muốn trở lại thị trường với sản phẩm mang tiếng nói, phong cách và âm nhạc Ngọc Anh đang theo đuổi để gửi tới khán giả.

- Nguyễn Ngọc Anh từng thể hiện nhiều ca khúc cho nhạc phim. Và có ý kiến cho rằng sau NSND Mai Hoa, Nguyễn Ngọc Anh là "nữ hoàng nhạc phim", chị thấy sao với biệt danh này? Nhạc phim thường phải được thu thanh và thực hiện trước khi phim chiếu, có khi nào cũng là ca khúc nhạc phim mà sau khi phát sóng chị xem phim và ước giá mà được thể hiện lại sẽ làm khác đi?

Ngọc Anh không dám nhận biệt danh "nữ hoàng nhạc phim" dù hát rất nhiều phim rồi. Đó vẫn là cái gì đó rất xa xỉ. Ngọc Anh muốn khán giả dành cho mình sự nhận xét công tâm, đó là người hát nhạc phim có cảm xúc, phù hợp với phim truyền hình Việt Nam. Đúng là Ngọc Anh đã hát cho nhiều phim của VTV rồi, đặc biệt là phim dài tập. Trước đây cũng đã có lời mời Ngọc Anh hát nhạc phim và thể hiện một vai trong phim nhưng chưa bao giờ thực hiện vì muốn tập trung cho con đường ca hát.

Về ca khúc phim Khép lại dở dang, sau khi thu âm, Ngọc Anh không muốn thu lại một bản nào khác vì anh Hồ Hoài Anh rất kỹ trong việc thể hiện màu sắc âm nhạc, kiểu hát anh đang hướng tới cho ca khúc này. Anh cùng Ngọc Anh vào phòng thu ngồi trực tiếp bên cạnh, dạy Ngọc Anh hát và hướng dẫn thu âm thế nào, cùng Ngọc Anh sửa sang mọi thứ.

Cách thể hiện khúc này có sự giám sát 100% của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, thậm chí một số từ có thể khán giả nghe không rõ lời nhưng đó là ý đồ của 2 anh em. Bởi đôi lúc âm nhạc nhiều tác phẩm không cần quá rõ, nó mang màu sắc và tinh thần như vậy sẽ phù hợp, thể hiện được ngôn ngữ âm nhạc rõ hơn. Nói như vậy không phải là chúng tôi không chú trọng tới việc hát rõ lời nhưng đôi khi hát rõ lời quá sẽ giảm tâm trạng của bài hát, đặc biệt là với nhạc nhẹ.

- Sự kết hợp của Nguyễn Ngọc Anh và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh lần này có nhiều sự mới lạ, đầu tiên là cách hát của chị đã khác. Đó là vì chị muốn thay đổi cách hát hay từ phía Hồ Hoài Anh?

Các ca khúc Hồ Hoài Anh viết, Ngọc Anh đều được anh hướng dẫn rất kỹ về cách hát, cách thể hiện. Ngọc Anh làm việc chuyên nghiệp nhưng rất tuân thủ yêu cầu của các nhạc sĩ. Đặc biệt gần đây Ngọc Anh cũng thay đổi tư duy của mình về nhạc nhẹ, suy nghĩ về sự phát triển của nhạc nhẹ, đặc biệt là các xu hướng hát mang tính chất hòa nhập với thế giới hơn nên cách hát sẽ thay đổi nhiều.

Trong những lúc buồn nhất, đổ vỡ nhất, Hồ Hoài Anh vẫn không bao giờ hết nỗ lực

- Cả chị và Hồ Hoài Anh từng trải qua những đổ vỡ trong chuyện tình cảm, phải chăng vì thế mà người sáng tác và người thể hiện sẽ có sự đồng cảm nhất định? "Khép lại dở dang" để mở ra trang mới nào cho chị?

Ngọc Anh và anh Hồ Hoài Anh có nhiều sự đồng cảm trong tư duy, suy nghĩ về cuộc sống. Ai cũng có sự đổ vỡ, ai cũng có sai lầm trong cuộc đời, ai cũng có sự trải nghiệm buồn vui... rất nhiều cảm xúc. Nhưng để bước ra khỏi những cảm xúc tiêu cực không phải ai cũng làm được.

Ngọc Anh luôn nể phục, trân trọng tài năng của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Với tư cách đồng nghiệp, một lần nữa Ngọc Anh muốn tài năng ấy của anh phát triển rực rỡ hơn vì anh là người có tài, có tâm với nghề.

Với tư cách người em chơi với anh đã lâu rồi, Ngọc Anh muốn nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sẽ thay đổi cuộc sống theo chiều hướng lạc quan, tích cực hơn. Ngọc Anh đã nhìn thấy điều đó trong con người anh. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã bước ra khỏi buồn đau, khỏi những cảm xúc tiêu cực để tiếp tục phát triển con đường nghệ thuật. Không phải ai cũng làm được điều đó qua những sự việc bất ngờ trong cuộc đời.

Với nhiều người đó là sự rẽ hướng nhưng với Hồ Hoài Anh, Ngọc Anh nhìn thấy đó là sự nỗ lực bản thân lớn, muốn cống hiến cho nghệ thuật, say mê nghệ thuật và trong những lúc buồn nhất, hụt hẫng, đổ vỡ nhất, anh ấy vẫn không bao giờ hết nỗ lực để mang lại cảm xúc, năng lượng tích cực qua tới cho khán giả qua âm nhạc. Đó là điều những người làm nghệ thuật, đồng nghiệp đều ghi nhận.

Trong cuộc đời không ai nói trước được điều gì. Khi mọi thứ xảy ra và đến, mình phải chấp nhận và tìm cách vượt qua. Nếu mình vượt qua được thì đó là điều hạnh phúc nhất.

Ngọc Anh thương quý nhạc sĩ Hồ Hoài Anh như một người anh. Qua những bước đường nghệ thuật của mình, Ngọc Anh luôn có những kỷ niệm gắn bó với anh. Từ ngày bước ra từ cuộc thi Sao Mai, đĩa nhạc Thế giới tuyệt vời nhạc sĩ Đỗ Bảo làm cho Ngọc Anh cũng có sự góp mặt nhiệt tình của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh với vai trò nhạc sĩ sáng tác ca khúc Mắt buồn và Phone sớm.

Nguyễn Ngọc Anh từng thể hiện các ca khúc nhạc phim "Bí mật Eva", "Người đàn bà thứ hai"... Ảnh: Hoàng Nam.

Bên cạnh đó, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh là người làm vocal background cho 2 ca khúc đó của Ngọc Anh. Ca khúc Mắt buồn và Phone sớm cũng được các bạn trẻ thời đó thích và được yêu mến đến tận bây giờ, trend, dễ nghe và mang hơi thở trẻ trung của cuộc sống.

Với các ca khúc nhạc sĩ Hồ Hoài Anh viết cho Ngọc Anh gần đây, tôi cũng cảm nhận được năng lượng đó. Anh vẫn bắt nhịp được với âm nhạc của thế hệ trẻ, vẫn bắt nhịp được những thứ hợp thời. Có thể vẫn trải qua sự đổ vỡ nhưng ngôn ngữ âm nhạc vẫn rất mới.

Đặc biệt Ngọc Anh nhìn thấy nội tâm trong các ca khúc của Hồ Hoài Anh. Những con người đi qua nỗi buồn ca khúc họ viết ra và thể hiện vẫn có chiều sâu và day dứt, có sự vỡ òa trong cảm xúc khiến khán giả có thể trầm mình vào cảm xúc suy tư đó chứ không hời hợt, nghe chỉ để thích.

Trong album mới của Ngọc Anh sắp phát hành vào tháng 10 sẽ có dấu ấn đậm nét của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Qua các câu chuyện âm nhạc anh Hồ Hoài Anh kể, Ngọc Anh cảm nhận được những buồn vui, đổ vỡ và sự hướng thiện trong tâm hồn anh ấy. Anh luôn muốn hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Trong những lúc người ta đau buồn nhất thì người có bản lĩnh luôn vươn lên mạnh mẽ, mong muốn tìm lại ánh sáng và điều tốt đẹp vì đó là con người có năng lượng tích cực.

Ngọc Anh cảm nhận nhạc sĩ Hồ Hoài Anh rất cống hiến cho nghề và chịu khó. Khi làm chung với anh trong sân chơi Điểm hẹn tài năng của VTV, Ngọc Anh thấy sức làm việc của anh rất lớn, chịu khó, bền bỉ, tìm tòi để bắt trend của khán giả và không để mình lỗi thời. Anh là Giám đốc sản xuất âm nhạc của chương trình nhưng luôn ẩn mình, mọi thứ anh làm là cách chứng minh mình yêu công việc chứ không phải vì bất cứ điều gì cả.

Trong album tới, Nguyễn Ngọc Anh sẽ hát 3 ca khúc do Hồ Hoài Anh sáng tác riêng.

- Ngoài MV "Khép lại dở dạng", chị và Hồ Hoài Anh đang có những hợp tác cho album sắp ra mắt vào tháng 10, nếu không quá bí mật Ngọc anh có thể chia sẻ đó là những ca khúc nào, có gì đặc biệt?

Trong album tới, Ngọc Anh và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh kết hợp với nhau trong 3 sản phẩm, trong đó có ca khúc Khép lại dở dang, ca khúc khác có sự kết hợp với 1 nam ca sĩ rất nổi tiếng và bài cuối sẽ là 1 ca khúc solo của Ngọc Anh. Ca khúc nào nhạc sĩ Hồ Hoài Anh viết trong album này Ngọc Anh đều ưng hết. Đó là những ca khúc dễ nghe, đi vào lòng người nhưng không dễ hát. Khán giả khi nghe các ca khúc này cũng đừng quá nặng nề về cách hát, quý vị nào thích ca khúc đó cũng có thể hát theo cách của mình.

Khi làm việc trong phòng thu, anh rất hiểu ý ca sĩ và hướng dẫn cho các em cách hát phù hợp nhất. Nhà sản xuất giỏi không bao giờ ép ca sĩ đó làm theo ý của mình mà không hợp với khả năng của ca sĩ đó. Họ luôn tìm ra điều mình mong muốn nhất nhưng phù hợp với cá tính của ca sĩ, đưa ra một sản phẩm âm nhạc hài hòa. Hồ Hoài Anh giỏi trong việc tạo cho ca sĩ tâm trạng làm việc thoải mái.

Anh Phương

Ảnh: FBNV