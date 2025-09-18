Thót tim khoảnh khắc cabin cáp treo đứt dây, nhiều du khách rơi xuống vách núi

NGA – Ít nhất 3 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương khi nhiều cabin cáp treo trên núi Elbrus, vùng Kabardino-Balkaria, bất ngờ đứt dây và rơi xuống vách đá.