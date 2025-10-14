Bên dòng sông Cổ Cò thơ mộng, nơi nhịp sống hiện đại giao hòa cùng vẻ đẹp thiên nhiên trữ tình, Regal Complex - khu phức hợp hạng sang tại Đà Nẵng tiên phong định nghĩa lại chuẩn sống Wellness Luxury, nuôi dưỡng và tái tạo thân - tâm - trí. Đồng thời Regal Group đang kiến tạo chuẩn sống mới quốc tế tại Đà Nẵng bằng trải nghiệm không gian nội thất tinh tế, hệ sinh thái thương mại mô hình Flagship Store cùng vẻ ngoài ấn tượng thu hút ánh nhìn cả ngày lẫn đêm.
Phía đông dự án Regal Complex là linh hồn dự án khi tầm view đại dương và sông Cổ Cò mềm mại. Phía bắc ôm trọn vẻ hùng vĩ của năm ngọn Ngũ Hành Sơn và núi Sơn Trà công viên xanh mát trên tầng không. Phía tây thu trọn vào tầm mắt dòng Cẩm Lệ và sông Hàn uốn lượn như dải lụa dài. Và phía nam là không gian thượng lưu với hai sân golf đẳng cấp quốc tế, phố cổ Hội An.
Regal Complex sở hữu bốn mặt tiền đường rộng lớn. Phía tây giáp đường Trần Quốc Vượng, phía nam giáp đường Nguyễn Cửu Vân, phía bắc tiếp giáp đường Đào Duy Tùng, mở ra không gian kết nối thuận lợi và giá trị gia tăng bền vững cho chủ sở hữu.
Cạnh Regal Complex là chuỗi tiện ích công cộng phong phú: trường học quốc tế trung tâm thương mại mặt sông , công viên ven sông trong lành, công viên trung tâm xanh mát.
Tại Regal Complex ứng dụng mô hình Flagship Store được quy hoạch với diện tích rộng hơn 1.200m²/cửa hàng, nơi những đại diện tinh tuý, dịch vụ tiêu biểu tạo dấu ấn riêng và cung cấp những trải nghiệm mua sắm, ẩm thực, chăm sóc sức khoẻ vượt trội.
Với các bậc thầy kiến trúc thế giới chế tạo như Lava, DPF, Ong&Ong.... mang đến sự tiện lợi tối ưu nhờ việc bố trí không gian thương mại ngay tại khối đế. Cùng với hệ thống giao thông nội bộ được thiết kế có chủ đích, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận đa dạng các dịch vụ một cách nhanh chóng và an toàn, nâng tầm chất lượng sống một cách trọn vẹn.
Tòa Embassy với những shophouse thời thượng, nhà hàng lẩu Đài Loan đến phòng gym và yoga chuyên nghiệp, sân golf trong nhà, phòng chiếu phim sang trọng, Regal Private Club độc quyền, bể bơi vô cực... Tất cả được kiến tạo để mang đến một phong cách sống trọn vẹn, đẳng cấp.
Toàn bộ vật liệu và nội thất đều được bố trí nhiều không gian riêng tư và lựa chọn kỹ lưỡng từ các thương hiệu hàng đầu thế giới như B&B (Italia), Boconcept (Đan Mạch), Giorgetti, Poliform (Singapore)…Các thương hiệu ánh sáng danh tiếng như Unios (Úc), Koizumi (Nhật Bản), Orbit (Bỉ), Occhio (Đức)… Các thương hiệu facade đến từ Hunter Douglas, Akzonobel (Hà Lan), Schuco (Đức), AICA (Nhật Bản), Kibing (Malaysia)… mang đến một tiêu chuẩn sống cho cư dân toàn cầu trong tương lai.
Regal Complex - điểm chạm chuẩn sống “wellness luxury” đích thực, được viết nên từ cảm xúc và thấu hiểu sâu sắc nhất về một cuộc sống trọn vẹn thân - tâm - trí.
Lệ Thanh