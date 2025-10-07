Ngày 7/10, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết và triển khai tiếp “Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai”, theo kế hoạch 515 của Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Chiến dịch kéo dài đến ngày 30/11 trên toàn địa bàn thành phố. Mục tiêu là để hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai sao cho “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân.

Trong đó, có hai nhiệm vụ trọng tâm là rà soát, làm sạch, hoàn thiện toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai đã được xây dựng qua các thời kỳ. Đồng thời, thu thập, số hóa và tạo lập dữ liệu mới đối với các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở đã cấp nhưng chưa được đưa vào hệ thống cơ sở dữ liệu.

Sau hơn 1 tháng triển khai, chiến dịch bước đầu đạt kết quả tích cực: Chuyển đổi cơ sở dữ liệu từ mô hình 3 cấp sang 2 cấp, xây dựng mã định danh và xác thực thông tin cho toàn bộ 1,2 triệu thửa đất.

Đà Nẵng làm sạch dữ liệu đất đai với tinh thần “đi từng nhà, rà từng thửa”.

Phân loại thửa đất thành 3 nhóm đối với toàn bộ 1,2 triệu thửa, trong đó có 643.005 thửa đất nhóm 2 và 566.437 thửa đất nhóm 3.

Phát triển phần mềm cập nhật thông tin Giấy chứng nhận (GCN) và Căn cước công dân (CCCD), bảo đảm đồng bộ và kết nối liên thông. Hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật thu thập, quét, nhập và kiểm tra dữ liệu, chuẩn hóa quy trình xử lý thông tin GCN và CCCD trên toàn thành phố.

Ông Phạm Nam Sơn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, giai đoạn tới, Đà Nẵng sẽ rà soát, chuẩn hóa, số hóa toàn bộ dữ liệu đất đai, hoàn thiện thông tin chủ sử dụng đất chưa có trong hệ thống, đồng bộ dữ liệu lên Cơ sở dữ liệu quốc gia, bảo đảm an toàn, bảo mật, chính xác.

“Khối lượng công việc còn rất lớn, đòi hỏi từng đơn vị phải làm việc theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền; kiên trì và quyết tâm hoàn thành sớm nhiệm vụ được giao”, ông Sơn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thái Bình khẳng định chiến dịch không chỉ là thực hiện chủ trương của Trung ương, mà còn là yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn phát triển của Đà Nẵng.

Ông yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Công an thành phố phối hợp như “một trung tâm chỉ huy thống nhất”, bảo đảm dữ liệu đất đai đầy đủ, chính xác, cập nhật hằng ngày.

Các xã, phường được yêu cầu thành lập Ban chỉ đạo và tổ công tác, huy động toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là lực lượng công an cơ sở, “đi từng nhà, rà từng thửa”, không bỏ sót giấy chứng nhận hay căn cước công dân nào. Địa phương nào chậm tiến độ, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.