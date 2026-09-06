Trong lĩnh vực giải ngân đầu tư công, Bộ Tài chính đã tiến hành chấm điểm về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trong kỳ tháng 7, tháng 8. Đây mới là kỳ chấm điểm thử, trước khi triển khai chấm điểm chính thức từ kỳ tháng 10 tới đây.