Tính đến hết tháng 8, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam, bao gồm vốn cấp mới, vốn điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần, đạt 40,63 tỷ USD, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm trước.