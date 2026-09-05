Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến ngày 20/8, tổng vốn đầu tư công đã giải ngân đạt 477.177,9 tỷ đồng, tương đương 46,7% kế hoạch Thủ tướng giao là 1.022.607 tỷ đồng.