Những ngày đầu tháng 8, từ bến đập Phà Lài, chúng tôi lên thuyền, ngược dòng sông Giăng hướng tới thượng nguồn. Đích đến là Co Phạt, một bản làng của tộc người Đan Lai nằm trong vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát.



Sau hơn 2 giờ đồng hồ vượt qua thác ghềnh sông Giăng, thuyền cập bến. Men theo những bờ đất thoai thoải là lối dẫn lên bản Co Phạt. Một cảm giác sâu hun hút, xa vời vợi ập đến. Bản làng này thực sự là một ốc đảo, hoàn toàn biệt lập với các vùng khác của huyện Con Cuông.



Chúng tôi tìm đến nhà Bí thư Chi bộ bản Co Phạt La Văn Linh (60 tuổi). Đây là người đàn ông nhiệt huyết, năng nổ hiếm thấy trong cộng đồng Đan Lai, với hàng chục năm làm cán bộ bản, nguyên là trưởng bản, công an viên thôn bản.



Trò chuyện thân mật như người quen lâu ngày gặp lại, ông Linh kể, tuổi thơ của ông cũng như nhiều đứa trẻ Đan Lai khác, là những ngày theo cha vào rừng đặt bẫy săn thú, hái măng và theo mẹ hái rau dại ăn, tối ngủ bên đống lửa thâu đêm để tránh rét, tránh sự tấn công của thú dữ.



Thấu hiểu những gian lao, vất vả, thiếu thốn của đồng bào mình, ngay khi được bố mẹ gửi ra trung tâm xã đi học, cậu bé Linh nung nấu ý chí, phải học thật tốt để có kiến thức, có hiểu biết về giúp đỡ bà con dân bản.



Sau khi trở về bản, ông La Văn Linh tích cực tham gia hoạt động xã hội ở bản với vai trò công an viên, là “hạt giống” kết nối bà con dân bản với Đảng ủy, chính quyền cơ sở.

Được tin tưởng, dần dần ông Linh được bầu làm phó bản, rồi sau đó là trưởng bản và đứng vào hàng ngũ của Đảng khi Co Phạt thành lập chi bộ.

“Thời điểm đó, không thể còn dựa dẫm vào rừng, thanh niên trai tráng lũ lượt kéo nhau ra khỏi nơi thâm sâu cùng cốc, làm thuê tứ xứ. Chính vì vậy, rất khó tìm được người để bồi dưỡng kết nạp”, ông Linh kể lại.

Nhiều năm liền không thể tìm được đối tượng để bồi dưỡng kết nạp Đảng, các đảng viên trong Chi bộ Co Phạt nhận ra rằng, chỉ có phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống thì mới giữ chân “lực lượng nòng cốt ở lại bám bản”.