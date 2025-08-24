Theo đánh giá của Mạng lưới Giải pháp phát triển bền vững Liên Hợp Quốc, Việt Nam đạt 73,4 điểm trong bảng xếp hạng chỉ số phát triển bền vững năm 2025, tăng 27,4% so với năm 2016.