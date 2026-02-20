Mới đây, Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong 6 ngày từ 14/2-19/2 (tức 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ tới mùng 3 tháng Giêng năm Bính Ngọ), thành phố ghi nhận mức tăng trưởng tích cực cả về lượng khách và doanh thu.

Trong 5 ngày nghỉ Tết, Hà Nội ước đón trên 726 nghìn lượt khách, trong đó, khách du lịch quốc tế đạt khoảng 135 nghìn lượt.

Các điểm đến thu hút du khách nhất tại Hà Nội, có thể kể tới Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Di tích Nhà tù Hỏa Lò, Khu du lịch Chùa Hương… Một số điểm đến ghi dấu ấn mới trong ứng dụng công nghệ và đổi mới hình thức trải nghiệm: Tour "Ký ức Cột Cờ" kết hợp trình diễn công nghệ 3D Mapping tại Hoàng thành Thăng Long; Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026 lần đầu tiên vận hành thí điểm mô hình "Không gian Di tích - Lễ hội truyền thống số"; Lễ hội Chùa Hương triển khai bán vé điện tử, bán vé online, cây tự động, kiểm soát vé bằng QR code; lắp đặt camera AI để chủ động phân luồng giao thông…

Theo báo cáo nhanh của Sở Du lịch Ninh Bình, từ 14/2-19/2, Ninh Bình đón hơn 1,36 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt gần 230.000 lượt. Khách du lịch mang lại cho Ninh Bình trên 2.040 tỷ đồng. Đáng chú ý, bên cạnh thị trường truyền thống trong nước, lượng khách quốc tế từ Ấn Độ và nhiều quốc gia châu Âu tăng rõ rệt, góp phần tạo nên diện mạo đa văn hóa sôi động cho du lịch vùng đất di sản.

Các điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn tỉnh như Tràng An, phố cổ Hoa Lư, khu du lịch sinh thái Thung Nham… đông đúc du khách trong suốt kỳ nghỉ tết Nguyên đán.

Từ 14/2-19/2, tổng lượng khách đến Huế ước đạt gần 250 nghìn lượt, trong đó khách quốc tế gần 165 nghìn lượt. Doanh thu từ du lịch đạt khoảng 736,5 tỷ đồng. Riêng trong ngày 19/2, công suất sử dụng phòng đạt 99%, đây là mức cao nhất trong kỳ nghỉ Tết. Uớc tính trong 9 ngày nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Huế đón khoảng 500 nghìn lượt khách, tăng 231% so với cùng kỳ.

Tổng lượt khách đến Lâm Đồng từ 14/2-20/2 ước đạt 910.000 lượt, tăng khoảng 29% so với tết Ất Tỵ 2025. Trong đó, khách quốc tế khoảng 60.000 lượt; doanh thu du lịch ước đạt 1.800 tỷ đồng. Công suất sử dụng phòng bình quân đạt 75 - 80%, riêng các cơ sở lưu trú từ 3 - 5 sao đạt từ 85 - 95%.

An Giang ghi nhận lượng khách và doanh thu tăng cao trong giai đoạn từ 14/2-20/2. Theo Sở Du lịch An Giang, tỉnh ước đón hơn 1,1 triệu lượt khách, tăng gần 63% so với cùng kỳ, trong đó có gần 78 nghìn lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch ước đạt trên 1.995 tỷ đồng (tăng 40,5% so với cùng kỳ).

Riêng đặc khu Phú Quốc trong 7 ngày này đã đón hơn 264 nghìn lượt khách, tăng 22,2% so với cùng kỳ.

"Nhìn chung, công tác phục vụ khách du lịch dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 được các địa phương và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch quan tâm triển khai chu đáo, đáp ứng được nhu cầu của du khách. Tuy nhiên, chiều ngày 19/2, vì lý do sự cố điện nên cáp treo Hòn Thơm dừng đón khách để kiểm tra. Đơn vị đã chủ động đưa du khách về lại Phú Quốc (An Thới) bằng cáp thuỷ lực và cano đảm bảo an toàn, đồng thời hỗ trợ các chi phí ẩm thực trên đảo, hoàn trả chi phí vé và các chi phí liên quan đến tàu, xe, vé máy bay. Đến nay khách hàng đã thông cảm và không có phản ánh về sự cố xảy ra", đại diện Sở Du lịch An Giang cho biết.