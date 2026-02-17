Ngay từ sáng sớm mùng 1 tết Nguyên đán Bính Ngọ, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã có mặt để chào đón những hành khách quốc tế “xông đất” ngày đầu năm mới.

Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh lì xì đầu năm mới cho những vị khách "xông đất" vịnh Hạ Long

Hai du thuyền Seabourn Encore (571 du khách) và Piano Land (1.793 du khách) chủ yếu đến từ Hồng Kông (Trung Quốc), châu Âu và Mỹ đã cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long trong không khí vui tươi ngày đầu năm mới.

Tại đây, các du khách hân hoan, vui vẻ khi được nhận lì xì may mắn đầu năm mới từ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Nhiều du khách thích thú khi đây là lần đầu tiên được hòa chung không khí tết Nguyên đán tại Việt Nam.

Ông Paul cùng vợ bất ngờ và thích thú khi lần đầu tiên được trải nghiệm không khí Tết cổ truyền tại Việt Nam

“Tôi thực sự bất ngờ trước sự chào đón nồng hậu của mọi người, tôi cũng ấn tượng với nghi thức Tết cổ truyền của Việt Nam. Với tôi đây chính là khởi đầu tuyệt vời trên hành trình khám phá vịnh di sản", ông Paul và vợ là bà Juli (du khách quốc tịch Mỹ) vui vẻ cho biết.

2.400 du khách hân hoan khi tới vịnh Hạ Long của Quảng Ninh

Sau lễ đón, du khách sẽ có lịch trình tham quan vịnh Hạ Long chương trình city tour khám phá văn hóa, ẩm thực, nhịp sống địa phương. Công tác nhập cảnh, an ninh và điều phối tour được triển khai đồng bộ, nhanh chóng, bảo đảm an toàn, thuận tiện.

Tiếp đó, vào các ngày 19/2 (mùng 3 Tết), ngày 20/2 (mùng 4 Tết) và ngày 24/2 (mùng 8 Tết), cảng sẽ liên tiếp đón các tàu Le Jacques Cartier quốc tịch Pháp, Adora Mediterranea quốc tịch Bahamas và Silver Nova. Sự kiện Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long liên tiếp đón 5 siêu du thuyền trong dịp tết Nguyên đán cho thấy Quảng Ninh đang trở thành điểm đến ưa thích trên hải trình của nhiều hãng tàu quốc tế.

Du khách nước ngoài không khỏi bất ngờ và vui vẻ khi tới Việt Nam đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Hai du thuyền Seabourn Encore và Piano Land cập tại Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long ngày mùng 1 tết Nguyên đán