Như đã nói ở trên, chúng ta có nhiều lợi thế để trở thành Digital Hub. Nhưng để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam cần có một chiến lược đồng bộ, đa chiều, để phát huy tối đa các lợi thế của mình, đồng thời phải tạo ra sự vượt trội so với các đối thủ trong khu vực. Theo tôi, có có năm yếu tố chúng ta cần làm tốt.

Thứ nhất là Hạ tầng số: Việt Nam cần đầu tư mạnh vào hạ tầng số, bao gồm mạng di động 5G, mạng băng rộng cố định, các tuyến cáp quang biển, trung tâm dữ liệu quy mô lớn trung lập, nền tảng, hạ tầng điện toán đám mây với hàng triệu máy chủ ảo, tạo ra con đường kết nối nhanh chóng và hiệu quả để đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp và người dùng.

Thứ hai là con người: Việt Nam có sẵn lợi thế về nguồn nhân lực dồi dào, nhưng chúng ta cần tăng cường đào tạo chất lượng và số lượng nhân lực trong lĩnh vực CNTT, đặc biệt là những kỹ sư, chuyên gia về công nghệ và dữ liệu.

Thứ ba là khuyến khích Đổi mới Sáng tạo: Với tiềm năng về công nghệ và nhân lực như hiện nay, cần thành lập và phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo, khuyến khích start-up và các dự án công nghệ tiềm năng.

Thứ tư là tạo môi trường pháp lý và đầu tư thuận lợi: Việt Nam cần cập nhật và ban hành các quy định, tiêu chuẩn phù hợp với xu hướng kỹ thuật số toàn cầu, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và tuân thủ pháp luật. Chúng ta cũng có thể cân nhắc việc đưa ra các ưu đãi thuế, hỗ trợ tài chính và pháp lý cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước muốn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam.

Cuối cùng là Bảo mật và an ninh, an toàn thông tin: Khi chúng ta trở thành một trung tâm dữ liệu, việc xây dựng một hệ thống an ninh mạng vững chắc là điều kiện cần và đủ để bảo vệ dữ liệu của người dân và doanh nghiệp, tăng cường niềm tin số.

Rất may mắn, các yếu tố trên đang được Chính phủ và Doanh nghiệp thực hiện đồng bộ và liên tục, cùng sự quyết tâm của những doanh nghiệp như CMC Telecom.