Ở Tủa Chùa, hơn 80% dân là người Mông. Để thuyết phục họ cùng làm chè sạch, Linh phải đi bộ hàng chục cây số mỗi ngày, ngủ lại trong bản, cùng ăn ngô nướng, hái chè, lắng nghe từng câu chuyện của họ.

“Lúc đầu, bà con không tin mình. Nhưng khi họ thấy mình ở lại, cùng làm, cùng chia sẻ, họ bắt đầu mở lòng. Khi ấy, mình hiểu: Niềm tin là thứ có thể thay đổi cả một vùng đất,” Linh kể.

Những ngày đầu, Linh cùng người dân thu hái, sấy từng mẻ chè, ghi chép từng độ ẩm, từng hương vị. Đêm xuống, ánh đèn xưởng nhỏ vẫn hắt vàng qua khe cửa, bóng cô gái cặm cụi giữa làn hơi nóng của những mẻ chè.

Có những đêm Linh mệt như muốn gục xuống. Đầu óc cô quay cuồng giữa nguyên liệu, thu hái, kỹ thuật sấy trà và cả những nỗi sợ về khoản nợ.