Trong hành trình khám phá cố đô, cơm hến chính là món ăn mang phong vị "cung đình dân dã", vừa phản ánh đời sống lao động tằn tiện, vừa toát lên sự cầu kỳ, tinh tế đặc trưng của con người nơi đây.

Tinh hoa của Cơm hến bắt nguồn từ những con hến nhỏ được đánh bắt tại Cồn Hến - nơi có dòng nước sông Hương trong lành nhất. Dù được làm từ những nguyên liệu khiêm tốn như cơm nguội, hến xào, tóp mỡ, đậu phộng rang và mắm ruốc, nhưng công đoạn chế biến lại vô cùng tỉ mỉ. Một tô cơm hến đúng điệu phải hội tụ đủ hàng chục loại rau sống như bắp chuối, khế chua, dọc mùng... tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa đạm, béo và thanh mát.

Thưởng thức cơm hến không chỉ là ăn một món đặc sản, mà là đang lần theo dấu vết thời gian, cảm nhận cốt cách và tấm lòng chắt chiu nhưng hào sảng của người dân xứ cố đô.

(Nguồn: Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại)