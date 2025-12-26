Tại phố Huế (Hà Nội), một tòa nhà đang được chào thuê với giá 200 triệu đồng/tháng. Theo thông tin từ môi giới, tòa nhà có mặt tiền rộng, nằm ở vị trí trung tâm phố Huế, phù hợp với nhiều loại hình kinh doanh như ngân hàng, bán lẻ, dịch vụ ăn uống và văn phòng.

Dọc con phố này, không khó để bắt gặp những căn nhà mặt tiền treo biển cho thuê, thậm chí có những vị trí từng được coi là “đất vàng” nay cũng rơi vào tình trạng đóng cửa, chờ khách.

Phố Huế từng được xem là một trong những tuyến phố sầm uất bậc nhất khu vực trung tâm Hà Nội. Các cửa hàng kinh doanh san sát nhau với đủ loại hình, từ thời trang, mỹ phẩm, điện máy đến ăn uống, dịch vụ. Nhờ vị trí kết nối trực tiếp quận Hoàn Kiếm với khu vực phía Nam nội đô, phố Huế luôn có mật độ giao thông và dân cư đông đúc.

Nhiều mặt bằng phố Huế đang treo biển cho thuê. Ảnh: D.A

Trong nhiều năm qua, giá nhà mặt tiền phố Huế thuộc nhóm cao nhất khu vực trung tâm, nhiều vị trí lên tới hàng tỷ đồng mỗi mét vuông; giá thuê mặt bằng cũng thuộc nhóm đắt đỏ, có vị trí đạt hàng trăm triệu đồng/tháng. Dù thị trường có những giai đoạn trầm lắng, mặt bằng giá nhà và giá thuê trên phố Huế vẫn duy trì ở mức cao.

Khảo sát cho thấy giá nhà mặt phố Huế hiện phổ biến từ 600 triệu đến 1,2 tỷ đồng/m2. Những vị trí đắc địa, gần hồ Hoàn Kiếm hoặc các tòa nhà cao tầng có đầy đủ tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy, có giá giao dịch từ 1,5 đến 2,3 tỷ đồng/m2.

Tổng giá trị mỗi căn nhà mặt phố Huế thường lên tới vài chục tỷ đồng, thậm chí cả trăm tỷ đối với những căn có diện tích lớn. Đây là lý do khiến giao dịch mua bán trên tuyến phố này không diễn ra thường xuyên, mà chủ yếu nhắm tới nhóm khách hàng có tiềm lực tài chính rất mạnh.

Không chỉ nhà mặt phố, giá nhà trong các ngõ thuộc phố Huế cũng ở mức cao so với mặt bằng chung. Nhà trong các ngõ thông ô tô được chào bán với mức giá từ 280 đến 400 triệu đồng/m2.

Đối với các ngõ nhỏ, xe máy ra vào, mức giá “mềm” hơn, dao động khoảng 180 đến 270 triệu đồng/m2. Lợi thế của nhà trong ngõ phố Huế nằm ở vị trí gần lõi đô thị, thuận tiện di chuyển, phù hợp nhu cầu ở thực hoặc cho thuê lâu dài. Chính điều này khiến phân khúc này vẫn có người mua, dù giá không hề thấp.

Một ngôi nhà lớn đang cho thuê. Ảnh: D.A

Giá thuê nhà mặt phố Huế thuộc nhóm cao của Hà Nội, dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, tùy diện tích và vị trí. Tuy nhiên, nhu cầu thuê mặt bằng kinh doanh không còn sôi động như giai đoạn trước, khiến thời gian tìm khách thuê kéo dài hơn. Điều này lý giải vì sao nhiều căn nhà vẫn treo biển cho thuê trong thời gian dài nhưng chủ nhà chưa vội giảm giá bán.

Ông Nguyễn Văn Đăng (môi giới bất động sản) cho biết phố Huế đang xuất hiện một nghịch lý, khi những tấm biển cho thuê nhà treo dài ngày trên các mặt bằng “đất vàng”. Nguyên nhân có thể do giá thuê cao, trong khi thương mại điện tử phát triển khiến nhiều thương hiệu rời bỏ mặt phố để tiết kiệm chi phí mặt bằng.

Bên cạnh đó, các quy định ngày càng khắt khe về phòng cháy chữa cháy đối với nhà cao tầng cũng khiến việc tìm kiếm khách thuê là các tổ chức ngân hàng hay dịch vụ giải trí trở nên khó khăn hơn.

Theo môi giới này, giá nhà tại phố Huế đã đạt mức cao nên dư địa tăng trong ngắn hạn không còn nhiều. Tuy vậy, khả năng giảm sâu cũng rất thấp do nguồn cung cực kỳ hạn chế và tâm lý nắm giữ tài sản của chủ sở hữu.

Ông Đăng cho rằng thời kỳ “cứ có mặt bằng là có tiền” đã đi qua. Các chủ nhà cần tối ưu hóa công năng sử dụng và đảm bảo đầy đủ pháp lý về xây dựng, phòng cháy chữa cháy để giải bài toán dòng tiền cho bất động sản tại tuyến phố được xem là “kim cương” này trong những năm tới.