Ngày 15/6, lần đầu tiên từ khi công khai về việc bị mắc ung thư, Công nương Kate đã xuất hiện trước công chúng trong một sự kiện của Hoàng gia Anh.

Theo Sky News, Công nương xứ Wales đã tham gia sự kiện Trooping the Colours, là một nghi thức trong khuôn khổ các hoạt động chúc mừng sinh nhật Vua Charles III của Vương quốc Anh. Trang điểm nhẹ nhàng, Công nương Kate nhìn rạng rỡ hơn so với thời điểm tháng 3, khi cô lần đầu tiên lên tiếng xác nhận mình bị ung thư.

