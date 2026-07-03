Công trường nâng cấp Quốc lộ hơn 9.000 tỷ ở cửa ngõ phía Tây Hà Nội

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 tại Hà Nội với tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, trong đó có khu vực xây dựng cầu Mai Lĩnh mới.