Chiều 15/11, cựu thí sinh 'Vote for five' Tường Duy chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc ‘dạy anh cách iu em’, đánh dấu cột mốc chuyển sang vai trò ca sĩ sau thời gian dài chuẩn bị.

Trước đó, Tường Duy là một trong những cái tên nổi bật tại chương trình Vote For Five, nhưng vì lý do sức khỏe nên nam ca sĩ rút khỏi cuộc thi vào phút cuối khiến khán giả tiếc nuối.

MV ‘dạy anh cách iu em’ được nhận xét có màu sắc và nội dung khá an toàn. Tường Duy cho biết do bản thân và ê-kíp không muốn đưa nhiều kỹ năng trình diễn và kỹ thuật thanh nhạc vào sản phẩm mà tập trong vào sự gần gũi với khán giả. Trong tương lai, phong cách âm nhạc mà anh hướng tới sẽ là vừa hát vừa nhảy.

Phước Sáng