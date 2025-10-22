Huấn luyện kết thúc, mặt trời đã lên, chiếu ánh sáng vàng trên vai áo sẫm nước. Từng giọt mồ hôi lẫn với muối biển, ánh lên lấp lánh như huy chương. Trong giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, ánh mắt các chiến sĩ vẫn hướng về biển xa, nơi họ biết, mỗi cơn sóng, mỗi làn nước đều chứa đựng những thử thách còn khắc nghiệt hơn. Tinh thần gan dạ, tốc độ thần tốc, sự bí mật và bất ngờ ấy chính là “thương hiệu” của Đặc công Hải quân Việt Nam.

Từ những giờ huấn luyện gian khổ hôm nay, các chiến sĩ Đại đội 20 Trinh sát thêm một lần khẳng định bản lĩnh của mình. Những người lính luôn sẵn sàng đổ bộ vào mọi vùng sóng, sẵn sàng hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào, để bảo vệ bình yên cho chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.