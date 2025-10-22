Photo Essay
ĐẶC CÔNG HẢI QUÂN LUYỆN ĐỘT KÍCH TRÊN BIỂN ĐÀ NẴNG
Buổi huấn luyện với những cảnh đột kích bằng đường biển, giải cứu con tin hấp dẫn như trình diễn các cảnh trong phim hành động của các chiến sĩ Đại đội 20 Trinh sát, Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126.
Trên vùng biển tập luyện, sóng dập dờn như hàng vạn cánh tay của đại dương đang thử thách con người, hai chiếc xuồng cao su của Đại đội 20 Trinh sát, Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 lao đi trong làn sương sớm. 6 chiến sĩ tinh nhuệ, trang bị súng tiểu liên STV do Việt Nam sản xuất, im lặng mà rắn rỏi, ánh mắt ai nấy đều hướng về phía bờ xa, nơi họ sẽ “đánh chiếm” mục tiêu giả định trong một bài huấn luyện đặc biệt những ngày đầu tháng 10 vừa qua.
Mệnh lệnh vang lên dõng dạc, sắc như thép rèn, động cơ rít lên, xuồng tăng tốc. Từng thân người như hòa vào nhịp sóng, bọt trắng bắn tung dưới mũi thuyền.
Trong khoảnh khắc ngắn, các chiến sĩ bật dậy, rời xuồng bằng động tác dứt khoát. Nước biển lạnh quấn quanh thân, nhưng cơ thể họ như đã quen với thử thách khắc nghiệt ấy. Đây chính là phần huấn luyện đánh chiếm mục tiêu ven bờ, mô phỏng những đòn tấn công táo bạo mà lực lượng Đặc công Hải quân từng làm nên tên tuổi.
Dưới làn sóng tung trắng xóa, họ xông lên như những mũi tên thép. Những bước chân dứt khoát dẫm trên cát ướt, tạo nên nhịp điệu mạnh mẽ của bản lĩnh và tốc độ. Tay súng chắc, mắt không rời mục tiêu, hơi thở hòa cùng tiếng sóng, tiếng gió. Từng động tác là kết tinh của sức mạnh thể lực, kỹ năng chiến đấu và ý chí thép, được mài giũa qua tháng ngày khổ luyện giữa gió muối và nắng lửa.
Khoảng cách từ mép sóng đến vị trí phòng thủ giả định được khép lại trong chớp mắt. Các mũi tiến công đồng loạt nổ ra, phối hợp nhịp nhàng, nhanh, mạnh, chính xác. Tiếng hô lệnh, tiếng chân dồn dập hòa cùng tiếng gió như một bản nhạc của chiến trường giả định.
Từng tốp chiến sĩ trườn lên, bắn, ném lựu đạn khói, rồi chiếm lĩnh điểm cao theo đúng kịch bản huấn luyện. Dưới góc nhìn của phóng viên khi có mặt tại đây, đó không chỉ là một bài tập chiến thuật, mà là một cuộc thử thách của kỷ luật, tinh thần và lòng dũng cảm.
Chỉ vài phút sau, mục tiêu ven bờ đã bị “chế áp” hoàn toàn. Lá cờ đỏ giả định tung bay trong gió như tín hiệu chiến thắng. Nhưng với những người lính đặc công, bài tập chỉ thực sự kết thúc khi mọi khâu rút lui, tập kết, thu vũ khí, rà soát an toàn đều hoàn chỉnh đến từng chi tiết. Giữa hơi thở dồn dập, họ vẫn giữ im lặng, thứ im lặng đặc trưng của những người làm chủ nhiệm vụ trong mọi tình huống.
Huấn luyện kết thúc, mặt trời đã lên, chiếu ánh sáng vàng trên vai áo sẫm nước. Từng giọt mồ hôi lẫn với muối biển, ánh lên lấp lánh như huy chương. Trong giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, ánh mắt các chiến sĩ vẫn hướng về biển xa, nơi họ biết, mỗi cơn sóng, mỗi làn nước đều chứa đựng những thử thách còn khắc nghiệt hơn. Tinh thần gan dạ, tốc độ thần tốc, sự bí mật và bất ngờ ấy chính là “thương hiệu” của Đặc công Hải quân Việt Nam.
Từ những giờ huấn luyện gian khổ hôm nay, các chiến sĩ Đại đội 20 Trinh sát thêm một lần khẳng định bản lĩnh của mình. Những người lính luôn sẵn sàng đổ bộ vào mọi vùng sóng, sẵn sàng hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào, để bảo vệ bình yên cho chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.
________
TÌNH HUỐNG GIẢI CỨU CON TIN GIỮA BIỂN KHƠI
Giữa trùng khơi mênh mông, nơi sóng gió chẳng bao giờ ngơi nghỉ, những chiến sĩ đặc công hải quân vẫn ngày đêm rèn luyện trong những tình huống chiến đấu giả định. Với họ, mỗi buổi huấn luyện không chỉ là thử thách ý chí, mà còn là lời thề sắt son, sẵn sàng đánh đổi an toàn của mình để giữ bình yên cho biển trời Tổ quốc.
Sáng sớm, vùng biển lộng gió bỗng căng tràn nhịp thở của trận đánh giả định. Sóng bạc đầu, gió quất lên thân xuồng, hơi nước mặn len vào từng lỗ chân lông. Trên con xuồng cao su nhỏ, ba trinh sát viên Đại đội 20 - Lữ đoàn Đặc công Hải quân lặng lẽ tiến vào khu vực huấn luyện. Mục tiêu hôm nay là giải cứu một tàu hàng bị lực lượng khủng bố khống chế.
Không tiếng động, không dấu hiệu báo trước, chỉ có ánh mắt lạnh như thép dưới lớp mặt nạ đen. Chiếc xuồng lướt đi như mũi tên xuyên sóng, áp sát con tàu “địch”. Một khẩu lệnh vang ngắn, dứt khoát trong bộ đàm: “Toàn đội hành động”. Trong khoảnh khắc, ba bóng người lao vút lên boong tàu bằng thang dây, mở màn cho một trận tập kích chớp nhoáng giữa biển xanh cuộn sóng…
Mũi tấn công thứ nhất, từ mạn trái, trinh sát viên tiên phong như một mũi dao cắt gió. Vừa đặt chân lên boong, anh lập tức hạ gục tên lính gác bằng một phát đạn ngắn gọn, chính xác tuyệt đối. Không để đối phương kịp phản ứng, anh lướt tới, tung cú đá xoáy sấm sét khiến kẻ cướp cầm dao găm ngã gục. Một động tác khóa tay, quật ngược, đối tượng bị khống chế trong tích tắc. Tất cả diễn ra trong vài giây, nhanh, mạnh và dứt khoát. Đó là tác chiến đặc công đánh nhanh, diệt gọn, không một động tác thừa.
Mũi tấn công thứ hai, từ đuôi tàu, nhóm thứ hai lặng lẽ tiến vào hành lang hẹp, tối và trơn nước. Bất ngờ, tiếng súng vang lên, lựu đạn khói phủ kín không gian.
Nhưng trong làn khói mù, bóng áo đen đã biến mất như tan vào không khí. Một cú quét chân, một đòn thúc chỏ nhanh như điện xẹt. Đối phương gục xuống không kịp kêu. Cuộc cận chiến diễn ra im lặng, chính xác đến rợn người, biểu hiện đỉnh cao của kỹ năng, bản lĩnh và tinh thần thép của người lính đặc công.
Mũi tấn công thứ ba, mũi quyết định là khoang giữa, nơi tên khủng bố cố thủ cùng con tin - tử huyệt của trận đánh. Trinh sát viên đặc công mở đường, lao thẳng vào tâm điểm nguy hiểm nhất. Không gian chật hẹp, tầm nhìn bị che khuất, nhưng họ vẫn bình tĩnh, linh hoạt áp dụng chiến thuật “đột kích tốc chiến”. Một quả lựu đạn khói được tung vào buồng. Tiếng thét thất thanh vang lên. Ngay lập tức, các chiến sĩ lao vào khống chế, tước vũ khí, quật ngã từng tên cướp biển.
Chưa đầy 3 phút, toàn bộ nhóm địch bị khống chế hoàn toàn, con tin được giải cứu an toàn. Trên sóng nước, cuộc chiến giả định kết thúc, nhưng âm hưởng hào hùng vẫn vang vọng như tiếng trống trận giữa lòng biển.
Khi hiệu lệnh “kết thúc diễn tập” vang lên, mồ hôi đẫm lưng áo, ánh mắt họ vẫn rực sáng niềm tự hào. Trên gương mặt rám nắng là sự bình thản của những người lính đã quen đối diện với hiểm nguy.
Thiếu tá Lê Thanh Thuấn - Đại đội trưởng Đại đội 20 Trinh sát chia sẻ: “Mỗi buổi diễn tập là một lần thử sức, thử trí và thử lòng can đảm. Một giây do dự giữa biển khơi có thể trả giá bằng sinh mạng đồng đội. Vì vậy, chúng tôi rèn luyện không chỉ kỹ năng chiến đấu, mà cả bản lĩnh và tinh thần đồng đội, giúp người lính đặc công hải quân luôn vững vàng trước mọi tình huống”.
Biển vẫn cuộn sóng, nhưng trong lòng họ đã yên bình. Vì họ biết ở bất cứ nơi đâu, khi Tổ quốc gọi, trinh sát viên đặc công sẽ là mũi nhọn xung kích, sẵn sàng xông pha, hiến dâng tất cả cho bình yên của biển trời Việt Nam.
Khi những người lính đặc công thu dọn trang bị, kiểm tra vũ khí, mặt trời cũng vừa nhô lên đỏ rực phía chân trời. Ánh sáng chiếu xuống mũi xuồng chở 3 bóng áo đen đang trở về tàu mẹ, lấp lánh như ánh hào quang của người chiến sĩ.