Loạt ảnh về đại gia đình đông thành viên ở Phú Thọ thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng những ngày gần đây.

Trong ảnh, hàng trăm thành viên trong gia đình xếp hàng chụp ảnh kỷ niệm. Vì quân số quá đông, gia đình phải xếp thành 5-6 hàng mới vừa khung hình.

Đại gia đình đông thành viên ở Phú Thọ

Người dùng mạng để lại nhiều bình luận cảm xúc về loạt ảnh gia đình sum vầy bên nhau: “Khoảnh khắc đầm ấm quá, ký ức được lưu giữ qua các thế hệ”; “Hai cụ thật có phúc khi con cháu đầy đàn, thế hệ con cháu cũng may mắn khi vẫn còn cây cao bóng cả 'tỏa bóng mát'"...

Theo tìm hiểu, loạt ảnh “viral” được chia sẻ bởi Trần Lan Anh (SN 1996, quê Vĩnh Phúc, nay là xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ) – một thành viên của gia đình.

Lan Anh cho hay, các thành viên trong ảnh là gia đình bên nội của chị. Ông bà nội chị là cụ Trần Văn Đổng và cụ Nguyễn Thị Kho, cùng 95 tuổi.

Ông bà nội của Lan Anh có 12 người con (7 gái, 5 trai), bố của chị là người con thứ 11. Hiện tại, ông bà nội sống cùng bố mẹ chị tại quê nhà Phú Thọ. Những người con khác đa phần sống cùng xã, chỉ có một người con gái lấy chồng ở xa.

Vợ chồng cụ Đổng bên các con trai, gái, dâu, rể

Lan Anh cho biết thêm, đến thời điểm hiện tại, tổng số thành viên của đại gia đình là 198 người, riêng cháu, chắt, chút là 175 người. Gia đình chị nổi tiếng trong làng vì đông con nhiều cháu.

Trong những lời dạy dỗ, ông bà Lan Anh luôn đề cao tinh thần đoàn kết nên các thành viên trong gia đình có sự kết nối đặc biệt. Mỗi dịp như giỗ chạp, con cháu lại tụ họp đông đủ ở nhà ông bà, cùng nhau nấu nướng, ăn cỗ.

“Mỗi khi có việc, nhà tôi thường làm 15-16 mâm cỗ. Một số người ở xa không về được, nếu không số lượng mâm cỗ sẽ nhiều hơn. Mỗi người một tay, cùng làm rồi cùng phá cỗ, không khí rất vui vẻ”, Lan Anh kể.

Vào dịp Tết, đại gia đình Lan Anh có nhiều hoạt động thú vị. Mùng 2 Tết, con cháu sum vầy tại nhà ông bà, trước là để thắp hương kính báo gia tiên, mừng tuổi ông bà, sau là cùng nhau ăn uống, lì xì cho nhóm trẻ và cùng nhau đi chúc Tết họ hàng.

“Đoàn nhà mình rất đông, năm nào cũng đi chúc Tết từ xa đến gần rồi sẽ tụ họp ăn uống ở điểm đến cuối cùng. Đến nhà ai, các bà/bác/cô/dì cũng phải xếp hàng để mừng tuổi cho lũ trẻ vì đông quá”, Lan Anh cười kể lại.

Gia đình Lan Anh tụ họp để đi chúc Tết

Vào mùng 5 Tết, gia đình Lan Anh tổ chức đá bóng giao hữu. Cả nhà chia thành hai đội mang tên "FC bên nội" và "FC bên ngoại", thi đấu tại sân gần UBND xã. Thành viên tham gia chủ yếu là lớp cháu trong độ tuổi thanh niên, song nhiều năm, khi hứng khởi, các bậc cha chú cũng nhập cuộc.

“Hoạt động đá bóng được gia đình tôi duy trì 4 năm qua. Ông bà nội cũng ra cổ vũ. Mọi người mang tâm thế 'vui là chính, thắng thua không quan trọng'. Thường trước khi khai trận, gia đình sẽ chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm”, Lan Anh chia sẻ.

Lan Anh (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh với ông bà nội

Lan Anh thấy may mắn khi được sinh ra trong một gia đình đông vui và đoàn kết như vậy. Chị càng hạnh phúc hơn khi ông bà nội ở tuổi 95 vẫn khỏe mạnh và khá minh mẫn, riêng ông nội vẫn có thể đạp xe thể dục.

“Ông bà là cây cao bóng cả của cả gia đình. Tôi mong ông bà khỏe mạnh, sống thật lâu để làm điểm tựa tinh thần cho con cháu”, Lan Anh bày tỏ.

Ảnh: NVCC