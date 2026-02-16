Tết là thời điểm đặc biệt để mọi người nhìn lại một năm đã qua và hướng về những cơ hội mới. Đây cũng là dịp để chúng ta gửi những lời chúc tốt đẹp, thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm tới gia đình, bạn bè và đồng nghiệp…

Dưới đây là 30 lời chúc Tết 2026 mừng năm mới Bính Ngọ hay và ý nghĩa, bạn có thể tham khảo:

1. Năm hết Tết đến, con chúc ông bà/cha mẹ luôn dồi dào sức khỏe, phúc lộc đầy nhà, con cháu sum vầy, niềm vui vẹn toàn.

2. Đầu xuân năm mới, con/cháu kính chúc bố mẹ/ông bà sức khỏe dẻo dai, gặp thật nhiều may mắn. Mong năm nay gia đình mình có thêm thành viên mới, niềm vui mới, tài lộc gõ cửa và tràn đầy hạnh phúc, bình an.

3. Năm Bính Ngọ đã đến, con chúc gia đình mình luôn mạnh mẽ, linh hoạt và vượt qua mọi thách thức, tiến về phía trước như ngựa phi nước đại.

4. Tết 2026 đã đến, con/cháu xin kính chúc gia đình mình một năm mới phát tài phát lộc, gặp người, người quý, làm việc gì cũng thành công.

5. Nhân dịp Tết đến xuân về, con chúc bố sức khỏe dồi dào, dẻo dai, phong độ, chúc mẹ giữ mãi nét trẻ đẹp, sự vui vẻ và tinh thần lạc quan. Chúc gia đình mình luôn sum vầy, gắn kết.

6. Năm mới Bính Ngọ, chúc bạn sức khỏe dẻo dai như ngựa chiến, sự nghiệp phi nhanh như ngựa bay, tình duyên bền chặt như dây cương và tiền tài chất đống như cỏ non.

7. Chúc mừng năm mới. Chúc gia đình mình có một năm tấn tài tấn lộc, mã phi nước đại và gặt hái nhiều thành công.

8. Mừng xuân Bính Ngọ gõ cửa, con chúc gia đình mình luôn dồi dào sức khỏe, mọi việc hanh thông, sự nghiệp bứt phá không ngừng và tài lộc đủ đầy suốt cả năm.

9. Năm mới 2026, con chúc bố mẹ sức khỏe dồi dào, mọi lo toan nhẹ bớt, an tâm tận hưởng những ngày tháng sum vầy.

10. Nhân dịp Tết đến xuân về, con kính chúc ông bà sức khỏe dồi dào, bách niên giai lão để cùng con cháu đón thêm nhiều mùa Tết trọn vẹn nữa.

Những lời chúc Tết 2026 không chỉ truyền tải những thông điệp ý nghĩa, tốt đẹp mà còn là cách để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn và sự quan tâm đối với mọi người xung quanh. Ảnh: Hoàng Hà

11. Tết đến, xuân về, con gửi đến cha mẹ ngàn lời yêu thương trìu mến, kính chúc cha mẹ thêm nhiều hạnh phúc, sống vui sống khỏe để ở bên con cháu dài lâu.

12. Nhân dịp năm mới, con muốn gửi đến cha mẹ lời chúc ý nghĩa và tốt đẹp nhất. Chúc cha mẹ luôn mạnh khỏe, tươi trẻ và có một năm tràn ngập niềm vui, lúc nào gia đình ta cũng quây quần, tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc.

13. Nhân dịp năm mới, con kính chúc ba mẹ mọi sự như ý, sức khỏe dồi dào, tài lộc đủ đầy, làm gì cũng suôn sẻ.

14. Năm mới, em chúc anh chị làm ăn phát đạt, tài lộc tấn tới, mọi sự hanh thông. Chúc các cháu ngoan ngoãn và học giỏi.

15. Nhân dịp tết Bính Ngọ 2026, con chúc ba mẹ năm mới luôn tươi trẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc. Cảm ơn ba mẹ đã che chở, nuôi nấng chúng con trưởng thành. Con mong rằng, mỗi mùa xuân trôi qua con đều được gửi lời chúc đến ba mẹ. Con yêu ba mẹ nhiều lắm.

16. Con chúc ba mẹ năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và may mắn, vạn sự như ý, sống lâu trăm tuổi để tận hưởng niềm vui bên chúng con.

17. Thời khắc giao thừa đã điểm, khắp nơi rộn rã tiếng cười chào đón năm mới. Con kính chúc bố mẹ có nhiều sức khỏe và niềm vui, gặt hái được thành công và gặp nhiều may mắn.

18. Năm cũ đã qua, năm mới lại đến, con chúc ông bà/bố mẹ luôn mạnh khỏe, vui vẻ, là chỗ dựa tinh thần vững chãi cho chúng con.

19. Năm mới con chúc ông bà sống bách niên giai lão, thọ tỷ nam sơn, hồng phúc tề thiên. Chúng con luôn ghi nhớ những lời dạy bảo của ông bà để luôn sống tốt, sống có ý nghĩa cho đời.

20. Nhân dịp Tết đến xuân về, con xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến gia đình mình. Chúc mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, triệu triệu bất ngờ, làm gì cũng gặt hái được kết quả tốt.

21. Năm hết Tết đến, chúc mọi người rước lộc vào nhà, quà cáp bao la, mọi nhà no đủ, vàng bạc đầy tủ, gia chủ phát tài, già trẻ gái trai sum vầy hạnh phúc.

22. Đầu xuân năm mới, em/con xin kính chúc mọi người có một năm trọn vẹn, đủ đầy từ tiền tài đến tình cảm, làm gì cũng suôn sẻ, đi đến đâu cũng có người quý, người thương.

23. Nhân dịp Tết đến, con xin gửi tới ba mẹ/ông bà những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc ba mẹ/ông bà 12 tháng phú quý, 365 ngày phát tài, 8.760 giờ sung túc, 525.600 phút thành công và 31.536.000 giây mã đáo.

24. Năm cũ đã qua, năm mới lại đến, em chúc anh/chị có thêm một năm tràn ngập may mắn và bình an. Chúc anh/chị vui trong sức khỏe, trẻ trong tâm hồn và thành công trong mọi việc.

25. Xuân mới chúc bạn ăn nhiều không ngán, yêu hoài không chán, lì xì lúc nào cũng rủng rỉnh và có thêm nhiều may mắn, bình an.

26. Xuân cũ khép lại, Bính Ngọ gõ thềm, con chúc ba mẹ xua tan hết muộn phiền để đón bình an, may mắn. Chúc gia đình mình mãi hạnh phúc và tràn ngập niềm vui.

27. Năm hết, Tết đến, em kính chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe, vui vẻ cả năm, tiền vô như nước và phước lộc ngập tràn, mang đến cuộc sống an khang và lúc nào cũng thịnh vượng.

28. Kính chúc mọi người năm mới tràn đầy hạnh phúc, ngập tràn niềm vui, lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười và cuộc đời thì bằng phẳng, chẳng có âu lo và học được nhiều cái hay ho về kiến thức.

29. Năm cũ qua đi, năm mới đến. Chúc gia đình mình luôn đoàn tụ, yêu thương và hỗ trợ nhau, cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

30. Cầu chúc mọi người có một năm mới đầy ý nghĩa. Tết này, hãy để mỗi ngày đều là một trang mới trong cuốn sách cuộc đời, viết nên những câu chuyện đẹp và ý nghĩa.