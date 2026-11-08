Toàn cảnh Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10 tại TPHCM

Một trong những nội dung đáng chú ý là cơ cấu tổ chức Giáo hội được tinh gọn từ 4 cấp xuống còn 3 cấp, gồm Trung ương, tỉnh, thành phố và cơ sở. Việc điều chỉnh nhằm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành hoạt động Phật sự.

Ngoài ra, Đại hội thông qua việc tấn phong giáo phẩm cho 941 vị, gồm 37 Hòa thượng, 337 Thượng tọa, 53 Ni trưởng và 514 Ni sư.