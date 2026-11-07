Chiều nay (7/11), tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10, GHPGVN công bố danh sách 235 Ủy viên Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, Ban Nhân sự thông báo kết quả phiên làm việc thứ nhất của Đại hội. Theo đó, Đại hội thống nhất suy tôn 38 vị vào Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, suy tôn Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng làm Pháp chủ GHPGVN.

Đại hội cũng suy cử 275 thành viên Hội đồng Trị sự khóa X, gồm 61 vị Ban Thường trực, các ủy viên chính thức và 40 ủy viên dự khuyết.

275 thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN khóa 10, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trị sự. Hai Phó Chủ tịch Thường trực là Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và Hòa thượng Thích Huệ Thông. Thượng tọa Thích Đức Thiện giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký.

Sau đây là danh sách 235 Ủy viên chính thức Hội đồng Trị sự GHPGVN (theo địa phương và các khối ban, ngành) đã được suy cử tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10, nhiệm kỳ 2026-2031:

Chủ tịch Quốc hội đề nghị xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam vững mạnh Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam xây dựng tổ chức vững mạnh, trang nghiêm, tiếp tục đồng hành cùng dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.