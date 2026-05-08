Những ngày qua, tuyến đường Đường Cộng Hòa - một trong những điểm nóng ùn tắc giao thông tại TPHCM đã trở nên thông thoáng hơn sau khi dải phân cách giữa được tháo dỡ, chuẩn bị phân làn 3 chiều.

Dự kiến từ ngày 15/5, tuyến đường Cộng Hòa này sẽ được tổ chức giao thông theo mô hình “đường 3 chiều” với làn xe linh hoạt theo từng khung giờ. Cụ thể, vào giờ cao điểm buổi sáng, hướng từ An Sương vào trung tâm TPHCM sẽ được bố trí 4 làn xe, chiều ngược lại có 2 làn. Đến giờ cao điểm buổi chiều, phương án sẽ được điều chỉnh ngược lại, ưu tiên 4 làn cho hướng ra ngoài và 2 làn cho hướng vào trung tâm.

Phương án này cho phép phân bổ làn xe theo lưu lượng thực tế ở từng thời điểm, thay vì duy trì cố định 3 làn mỗi chiều như trước.