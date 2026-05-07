Sáng 7/5, Công an TPHCM phối hợp Công an phường Tân Tạo phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông được phát hiện tại khuôn viên cây xanh trên đường Lê Đức Anh, gần hầm chui Tân Tạo.

Trước đó, vào sáng sớm cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông khoảng 40 tuổi nằm bất động trên bãi cỏ trong khuôn viên.

Khi kiểm tra lại gần, họ phát hiện người này đã tử vong, có dấu hiệu bất thường nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng Công an TPHCM nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường để khám nghiệm và trích xuất camera an ninh quanh khu vực nhằm tìm manh mối.

Theo người dân trong khu vực, nạn nhân là người sống lang thang, tính tình hiền lành, thường được mọi người giúp đỡ đồ ăn, tiền bạc.

Hiện danh tính nạn nhân cũng như nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.