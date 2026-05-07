Liên quan vụ bé gái 4 tuổi B.T.H. bị mẹ đẻ và cha dượng bạo hành dẫn đến tử vong, PV VietNamNet đã tìm đến khu nhà trọ trên phố Nguyễn Khả Trạc (phường Phú Diễn, Hà Nội), nơi xảy ra vụ việc đau lòng, để ghi nhận lời kể của chủ nhà trọ và người dân sống gần khu vực.

Chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại sự việc, bà chủ nhà trọ cho biết Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, quê Ninh Bình, cha dượng cháu H. - PV) cùng anh trai song sinh thuê phòng ở tầng 2. Sau đó, mỗi người đưa bạn gái về ở cùng.

"Tôi mới cho thuê được khoảng 2 tháng thì xảy ra vụ việc đau lòng này”, chủ nhà kể.

Theo bà chủ nhà trọ, nhóm thuê trọ này sống khá khép kín, hầu như không giao tiếp với hàng xóm. “Họ chỉ đi về rồi đóng cửa phòng, không tiếp xúc với ai. Nếu biết họ ác như vậy thì tôi đã không cho thuê”, chủ nhà trọ chia sẻ.

Bà N.T.V. (60 tuổi), sống gần khu nhà trọ kể lại, chiều 3/5, anh trai song sinh của Hiệp trở về thì được nhờ gọi xe cứu thương. Chỉ ít phút sau, xe cấp cứu xuất hiện trước khu trọ.

Căn phòng trọ nơi cháu H. ở trước khi chết.

“Khi xe đến, có người đàn ông bế cháu bé xuống đưa đi cấp cứu. Tôi thấy cơ thể cháu có nhiều thương tích, mềm nhũn, tóc ướt sũng… trông không còn sự sống”, bà V. đau xót nhớ lại.

Theo lời bà V., Hiệp làm nghề giao hàng, còn Bàn Thị Tâm (người sống với Hiệp như vợ chồng, mẹ đẻ cháu B.T.H.) ở nhà chăm con. Tuy nhiên, khu trọ ít người qua lại nên hàng xóm cũng hiếm khi trò chuyện hay tiếp xúc với gia đình này.

“Cháu bé mới 4 tuổi nhưng khá lớn, rất đáng yêu. Tôi thực sự sốc khi nghe tin cháu gặp chuyện đau lòng như vậy”, bà nói.

Nhà vệ sinh nơi cháu H. bị bạo hành dã man.

Bà V. cũng cho biết nghe tổ trưởng dân phố kể lại rằng ban đầu mẹ cháu khai bé bị ngã vào chậu nước dẫn đến tử vong.

Tuy nhiên, tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện cây dùng để nịt dây chun bị gãy thành nhiều khúc cùng một số móc quần áo cong vênh, nghi là vật dụng dùng để đánh đập cháu bé.

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can

Ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Hiệp để điều tra về tội Giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 3/5, Bệnh viện E tiếp nhận cháu B.T.H. trong tình trạng nguy kịch.

Mặc dù các y, bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa, nhưng do thương tích quá nặng, đến chiều 6/5, cháu bé đã tử vong. Kết quả giám định pháp y sơ bộ xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân lên tới 99%.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định trước khi nhập viện, cháu bé đã nhiều lần bị bạo hành trong quá trình sinh hoạt hằng ngày.

Nguyễn Minh Hiệp. Ảnh: CACC

Theo tài liệu điều tra, trong ngày 3/5, Hiệp và Tâm đã đánh cháu H. chỉ vì những lý do nhỏ nhặt trong sinh hoạt. Sau đó, cả hai rời khỏi phòng trọ, bỏ mặc cháu bé ở lại một mình. Khi quay về, hai đối tượng tiếp tục có hành vi bạo hành nghiêm trọng hơn đối với cháu bé.

Chỉ đến khi phát hiện cháu H. không còn phản ứng, Hiệp và Tâm mới tìm cách sơ cứu rồi gọi cấp cứu đưa nạn nhân vào bệnh viện.

Cơ quan chức năng cũng xác định vai trò của người mẹ trong vụ việc có dấu hiệu đặc biệt nghiêm trọng. Theo tài liệu điều tra, dù chứng kiến con gái bị bạo hành, Tâm không có hành động can ngăn hoặc kịp thời bảo vệ cháu bé.

Đối tượng Bàn Thị Tâm. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, Hiệp và Tâm khai nhận đã nhiều lần bạo hành cháu H. trong khoảng một tháng trước đó. Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc và trách nhiệm của từng cá nhân liên quan.