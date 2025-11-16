Trong năm 2025, các cơ quan đã dành khoảng 25.000 tỷ đồng để bổ sung ngân sách cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Sang năm 2026, Thủ tướng cho biết dự kiến dành khoảng 95.000 tỷ đồng từ ngân sách cho lĩnh vực này.