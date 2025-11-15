Bắt đầu thực hiện từ cuối tháng 1, tính đến ngày 30/10, đối với công tác hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động, hệ thống đã tiếp nhận 1.003.150 tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân có phát sinh số thuế đề nghị hoàn.