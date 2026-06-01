Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 TPHCM năm 2026:

Dưới đây là đáp án tham khảo môn Tiếng Anh thi vào lớp 10 tại TPHCM năm 2026 do Tiến sĩ Phạm Hồng Danh, Trường THPT Vĩnh Viễn, cung cấp. Tiến sĩ Phạm Hồng Danh từng là Trưởng bộ môn Toán Cơ bản, Khoa Toán - Thống kê tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH), Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trường THPT Vĩnh Viễn:

Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TPHCM nhiều năm gần đây, Tiếng Anh luôn được xem là môn “gỡ điểm” của không ít thí sinh. Phổ điểm môn này thường cao hơn so với Toán và Ngữ văn, đồng thời ghi nhận số lượng lớn bài thi đạt điểm giỏi và điểm tuyệt đối.

Năm 2025, môn Ngoại ngữ (chủ yếu là Tiếng Anh) có 76.451 thí sinh dự thi. Trong đó, 488 em đạt điểm 10 và tổng cộng 6.937 em đạt từ 9 điểm trở lên. Phổ điểm tập trung ở nhóm khá, giỏi, trải dài từ 3,25 đến 9 điểm, giúp Tiếng Anh tiếp tục là môn có mặt bằng điểm cao nhất kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM.

Tuy nhiên, vẫn có 24.081 thí sinh đạt dưới điểm trung bình. Một số bài thi có điểm rất thấp, với 1 thí sinh đạt 0,25 điểm, 7 thí sinh đạt 0,5 điểm, 19 thí sinh đạt 0,75 điểm và 48 thí sinh đạt 1 điểm.

Năm 2024, kết quả môn Tiếng Anh còn ấn tượng hơn với 1.707 điểm 10 và gần 15.000 bài thi đạt từ 9 điểm trở lên, nhiều nhất trong các môn thi. Trong gần 100.000 thí sinh dự thi, hơn 29.000 em có điểm dưới trung bình, trong khi số bài thi đạt điểm rất thấp chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ.