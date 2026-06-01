VietNamNet cập nhật đáp án đề thi các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 TPHCM sớm nhất:

Thí sinh dự thi lớp 10 TPHCM có 3 môn bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Trong đó, môn Ngữ văn và Toán có thời gian làm bài 120 phút, Ngoại ngữ 90 phút.

Với môn Toán, đề thi bám sát chương trình THCS, tập trung vào 3 mạch kiến thức: Số và Đại số; Hình học và Đo lường; Thống kê và Xác suất. Các câu hỏi được thiết kế theo hướng vận dụng thực tế, đánh giá năng lực tư duy, lập luận, mô hình hóa và giải quyết vấn đề của học sinh.

Thí sinh thi vào lớp 10 TPHCM năm 2026. Ảnh: Nguyễn Huế

Ở môn Ngữ văn, đề thi gồm hai phần đọc hiểu và viết, sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa. Phần viết yêu cầu học sinh viết đoạn văn và bài nghị luận xã hội, qua đó đánh giá khả năng lập luận, tư duy phản biện và trình bày quan điểm cá nhân. Nội dung phần viết được gắn với văn bản đọc hiểu nhằm tăng tính tích hợp và đánh giá năng lực tổng hợp của học sinh.

Đối với môn Tiếng Anh, đề thi tiếp tục chuyển từ kiểm tra kiến thức sang đánh giá năng lực sử dụng ngôn ngữ trong thực tiễn. Ngoài ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp, đề còn kiểm tra kỹ năng đọc hiểu, viết và giao tiếp. Đáng chú ý, năm nay xuất hiện thêm dạng câu hỏi yêu cầu học sinh viết cụm từ phù hợp theo thông tin cho sẵn, nhằm đánh giá khả năng vận dụng kiến thức ngôn ngữ.

Thí sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc lớp tiếng Anh tích hợp sẽ dự thi thêm môn chuyên hoặc bài thi tích hợp vào chiều 2/6, thời gian làm bài 150 phút.