Đạp nhầm ga, nữ tài xế khiến ô tô tông trúng nhiều xe và gây náo loạn

TRUNG QUỐC – Một nữ tài xế đạp nhầm chân ga, khiến chiếc ô tô mất kiểm soát, gây náo loạn bãi đỗ xe trước khi húc văng rào chắn và lao thẳng ra tuyến đường đông đúc.