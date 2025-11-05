Hơn 20 người hợp sức bắt giữ cá sấu khổng lồ dài 7 mét, nặng gần 1 tấn

INDONESIA – Một con cá sấu khổng lồ dài khoảng 7 mét và nặng gần 1 tấn vừa bị người dân bắt giữ sau khi bất ngờ xuất hiện tại khu dân cư ở làng Sungai Undan, tỉnh Riau.