Ô tô con vượt ẩu bất chấp ngay khúc cua, gây tai nạn cho xe container

Đoạn video ghi lại tình huống giao thông gây bức xúc, khi một tài xế điều khiển ô tô trong trời mưa, đường trơn vẫn liều vượt tại khúc cua khuất tầm nhìn, dẫn đến va chạm với phương tiện đi ngược chiều.