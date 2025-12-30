Triển khai hiệu quả chiến dịch “Không một mình” - “Cùng nhau an toàn trực tuyến”, trong thời gian qua, lực lượng công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với các đơn vị tổ chức tuyên truyền chiến dịch tại 38/38 xã với tổng số trường là 133 trường.

Trong năm 2025, có một xu hướng tội phạm đặc biệt nguy hiểm đang nổi lên, đó là "bắt cóc trực tuyến". Đối tượng mà tội phạm hướng đến chủ yếu là học sinh, sinh viên - những người còn thiếu kỹ năng sống và dễ bị thao túng tâm lý.

Trước ảnh hưởng nghiêm trọng của loại hình phạm tội “bắt cóc trực tuyến”, lực lượng chức năng Công an tỉnh Lai Châu đã triển khai đồng loại chiến dịch truyền thông “Không một mình” – “Cùng nhau an toàn trực tuyến” trên không gian mạng và trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn của tỉnh. Đến nay, 38/38 xã với tổng số trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu là 133 trường bao gồm: các trường liên thông tiểu học, trung học cơ sở; dân tộc nội trú THCS; THPT đã được tuyên truyền với hơn 67 nghìn đối tượng tham gia là cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên và người dân.