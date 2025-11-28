Trao đổi tại buổi làm việc của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng với Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam ngày 26/11, ông Ngô Tuấn Anh, Chủ tịch Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Chuyên gia an ninh mạng Việt Nam - ViSecurity nhấn mạnh: Để phát triển các ngành công nghệ an ninh mạng thành công nghệ chiến lược trong giai đoạn tới, Việt Nam cần tập trung vào 3 vấn đề cốt lõi, đó là phải tự chủ về an ninh mạng, hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao được đào tạo thực chiến và phát triển an ninh mạng toàn dân.

Ông Ngô Tuấn Anh, Chủ tịch ViSecurity cho biết, mạng lưới đang tập trung giải bài toán cốt lõi về nhân sự, xây dựng Thao trường an ninh mạng mở Việt Nam.

Cũng theo ông Ngô Tuấn Anh, giải bài toán cốt lõi về nhân sự thông qua việc xây dựng “Thao trường an ninh mạng mở Việt Nam” là việc được ViSecurity chọn tập trung trong giai đoạn trước mắt.

Bởi lẽ, trong lĩnh vực an ninh mạng, nhân lực là yếu tố quan trọng nhất bên cạnh công nghệ và quy trình. Hiện nay, Việt Nam đang thiếu hàng trăm nghìn nhân sự an ninh mạng. Và để đào tạo nhân sự chất lượng, thao trường mạng là công cụ bắt buộc phải có. Các quốc gia phát triển như Mỹ, Israel, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc đều có thao trường an ninh mạng của riêng mình.

Trong bối cảnh an ninh mạng ngày càng phức tạp, việc xây dựng “Thao trường an ninh mạng mở Việt Nam” có thể phục vụ đào tạo thực chiến về chuyên môn, kỹ năng nhằm phát triển nguồn nhân lực, chuyên gia công nghệ hàng đầu Việt Nam về an ninh mạng. Cùng với đó, phát triển, thử nghiệm sản phẩm để hỗ trợ ươm tạo startup với các sản phẩm Make in Vietnam; mô phỏng các cuộc tấn công mạng trong và ngoài nước để chuẩn bị các biện pháp, kịch bản phòng ngừa nhằm đảm bảo an ninh mạng quốc gia.

“Thao trường an ninh mạng mở Việt Nam” được ViSecurity định hướng triển khai theo mô hình mở trong phát triển cũng như vận hành, sử dụng. ViSecurity huy động nguồn lực mạng lưới tham gia phát triển và các đơn vị sẽ được sử dụng sản phẩm trong đào tạo, huấn luyện. Chi phí thu được từ việc chuyển giao, vận hành sẽ được tái đầu tư cho dự án, đảm bảo tính bền vững và phát triển liên tục của thao trường.

Việc xây dựng “Thao trường an ninh mạng mở Việt Nam” có thể phục vụ đào tạo thực chiến về chuyên môn, kỹ năng nhằm phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng.

Hiện nay, việc xây dựng thao trường an ninh mạng đã bước vào giai đoạn triển khai, với sự tham gia của nhiều trường đại học, doanh nghiệp như VNPT, MobiFone, SCS, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Điện lực, Đại học FPT, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, Đại học Duy Tân.

“Việc phát triển Thao trường an ninh mạng mở Việt Nam đã bước đầu nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của nhiều đơn vị. Điều này cho thấy đây là một sản phẩm thiết thực, cần thiết. Chúng tôi đặt kế hoạch có được phiên bản đầu tiên của thao trường này vào tháng 6/2026”, ông Ngô Tuấn Anh chia sẻ thêm.

Chủ tịch mạng lưới ViSecurity cũng kiến nghị bổ sung thao trường mạng vào danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia trong lĩnh vực an ninh mạng và giao Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia - NIC cùng ViSecurity chủ trì phát triển giải pháp này.