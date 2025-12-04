Gia Lai được thiên nhiên ban tặng đường bờ biển dài 24km, 2 cửa biển (Tam Quan và An Dũ). Với nền tảng ngành thủy sản đang ngày càng khẳng định được vai trò trong cơ cấu kinh tế, cùng hướng đi bài bản, tỉnh Gia Lai đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn về tăng trưởng GRDP hai con số.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai, toàn tỉnh này hiện có 5.425 tàu cá, tổng công suất 1,97 triệu mã lưc (CV).

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, một trong những nội dung trọng điểm là việc tỉnh quyết định di dời 2.561 tàu cá từ các cảng hiện hữu về neo đậu tại cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc).

Đây không chỉ là giải pháp di dời mang tính hạ tầng nhằm giảm tải và chỉnh trang đô thị biển, mà còn mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, việc di dời tàu thuyền là cần thiết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển dịch vụ, du lịch và thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển kinh tế biển.

Đây là nhiệm vụ mang tính chất nền tảng để Gia Lai kiến tạo môi trường phát triển bền vững cho ngành thủy sản, giảm cường lực khai thác, tiến tới nâng cao giá trị chuỗi sản xuất gắn chế biến-tiêu thụ-xuất khẩu. Mục tiêu giai đoạn tới là giảm cường lực khai thác thủy sản, cắt giảm đội tàu, phát triển thủy sản bền vững, xây dựng quy hoạch tổng thể ngành Thủy sản của tỉnh.