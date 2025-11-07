Quốc hội sáng nay thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Quy hoạch (sửa đổi); dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030.

Phát biểu tại tổ Cao Bằng, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh nếu không có quy hoạch mà "làm tràn lan, thích chỗ nào làm chỗ đó” sẽ phá vỡ cảnh quan, môi trường, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội.

Về tầm nhìn của quy hoạch, có đại biểu ý kiến vẫn còn ngắn hạn khi nước ta chỉ 10-30 năm trong khi các nước thường đặt ra tầm nhìn từ 50-100 năm. Bộ trưởng cho biết, cơ quan soạn thảo là Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu để tiếp thu.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại tổ. Ảnh: Phạm Thắng

"Trong phát triển hệ thống cảng biển, các bến cảng có vai trò quan trọng để phát triển kinh tế xã hội nhưng tầm nhìn từ nay đến năm 2030 chỉ đảm bảo cho tàu 50.000 tấn. Tuy nhiên hiện nay trên thế giới loại tàu này còn rất ít, cơ bản các cảng biển phải đáp ứng tàu 200.000 tấn", Bộ trưởng dẫn chứng.

Bộ trưởng thông tin, một số tỉnh đã đề nghị thay đổi vấn đề này nhưng vì giai đoạn trước đưa ra tầm nhìn đến năm 2030 chỉ đạt như vậy và đến năm 2050 mới lên 200.000 tấn.

"Các nhà đầu tư trong và ngoài nước đều muốn khi đặt chân đến Việt Nam thì đảm bảo cho tất cả loại tàu thuyền quốc tế. Như thế lại liên quan đến luồng, lạch, vị trí các cảng nước sâu. Đây là vấn đề chiến lược", Bộ trưởng phân tích.

Trong quy hoạch sân bay, Bộ trưởng cho biết vì không có kinh phí nên tầm nhìn đến năm 2030, một số sân bay chỉ ở dạng 4C, sau năm 2030 phấn đấu lên 4E, 4F nhưng nếu vậy các máy bay quốc tế, máy bay thân to và nặng sẽ không đến Việt Nam.

Đề xuất sửa đổi tiêu chí thành phố trực thuộc trung ương

Về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, có đại biểu băn khoăn về tiêu chí thành phố trực thuộc trung ương và đô thị đặc biệt. Hiện nay cả nước có hai đô thị đặc biệt và 4 thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ trưởng cho biết, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành không định nghĩa về thành phố trực thuộc trung ương nhưng tiêu chuẩn, tiêu chí thì được quy định ở hai nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hiện nay, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Xây dựng để báo cáo Chính phủ, xin ý kiến Bộ Chính trị để sửa đổi các quy định này.

Với thành phố trực thuộc trung ương, Bộ trưởng nêu dự kiến đề xuất sửa đổi sẽ tăng tiêu chí quy mô diện tích lên 2.500 km2, tăng quy mô dân số lên 2,5 triệu người, bỏ quy định về tỷ lệ quận, xã, thành phố trực thuộc. Ngoài ra, các cơ quan sẽ bổ sung một số quy định về vị trí, vai trò, quy mô kinh tế, cơ cấu kinh tế, tốc độ tăng trưởng, thu nhập bình quân đầu người, hạ tầng đô thị... "Đây là những tiêu chí rất là khó nếu phấn đấu để lên được thành phố", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đô thị loại một được xác định là đô thị cấp quốc gia và là thành phố trực thuộc trung ương, gồm 15 tiêu chuẩn và 3 nhóm tiêu chí.

Bộ trưởng cho hay, dự kiến quy định đô thị đặc biệt là TP Hà Nội và TPHCM; không ấn định tiêu chí, tiêu chuẩn và giao cho các TP chủ động cụ thể hóa nhưng không thấp hơn những quy định đã có. Trong đó, Bộ trưởng nhấn mạnh một số tiêu chí như dân số phải rất lớn, phạm vi lãnh thổ rộng, có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

"Sau này có thành phố nào mà lên trực thuộc trung ương thì ít nhất phải bằng Hà Nội, TPHCM", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Về quy hoạch treo được các đại biểu nêu ý kiến, Bộ trưởng cho biết, các cơ quan sẽ tiếp thu. Theo Bộ trưởng, các địa phương cần phải có những nhà chuyên môn, nhà khoa học để nghiên cứu, đánh giá. Ông cũng nêu rõ không thiếu chuyên gia khi hệ thống các trường đại học, kiến trúc, xây dựng đã đào tạo rất nhiều cán bộ về quy hoạch, kiến trúc...

Bộ trưởng nhấn mạnh, quy hoạch quốc gia làm nền tảng, quy hoạch quốc gia tích hợp quy hoạch ngành, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh. Ông cho biết, phải có liên thông quy hoạch tỉnh với xã, để tránh tình trạng hiện nay có tư tưởng “ông này thích làm, ông kia không thích làm”.

Về tuổi thọ quy hoạch, Bộ trưởng nhìn nhận "đúng là chúng ta làm nó ngắn, nó ngắn nên mới có tầm nhìn". Theo ông, ngay cả sân bay rồi các dự án quy mô phải có tầm nhìn dài hạn hơn. Bộ trưởng cho biết sẽ cùng với Bộ Tài chính nghiên cứu để xem thời gian thi hành.