Đề thi vào lớp 10 chuyên Địa lý của Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2026 như sau:

Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2026 dự kiến tuyển 150 chỉ tiêu, trong đó khối chuyên Văn tuyển 90 chỉ tiêu, mỗi khối chuyên Sử và Địa tuyển 30 em. Tỷ lệ chọi vào chuyên Văn năm nay là 1/14, chuyên Sử là 1/15, chuyên Địa là 1/12.

Thí sinh phải dự thi đủ 3 môn chung gồm Văn (tự luận), Toán (trắc nghiệm), Tiếng Anh (trắc nghiệm) và môn chuyên gồm Văn, Sử, Địa (tự luận).

Điểm của thí sinh ở từng môn thi chung (Văn, Toán, Tiếng Anh) phải đạt từ 2 trở lên, điểm môn chuyên (Văn, Sử, Địa) phải đạt từ 6 trở lên.

Điểm xét tuyển = Văn (chung) + Toán + Tiếng Anh + môn chuyên (Văn/Sử/Địa) x 3.

Nhà trường dự kiến công bố kết quả thi trước ngày 29/6. Năm ngoái, Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn lấy 22,75 điểm vào lớp chuyên Văn, 19 điểm vào lớp chuyên Sử và 20 điểm vào lớp chuyên Địa.