Đề thi môn Ngữ văn tuyển sinh lớp 10 của An Giang năm 2026 như sau:

Theo Sở GD-ĐT An Giang, toàn tỉnh có hơn 52.000 học sinh lớp 9. Tổng số học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 là 47.750 học sinh (đạt tỷ lệ 91,66%).

Toàn tỉnh có 102 trường công lập, trong đó có 70 trường thi tuyển và 32 trường xét tuyển. Số học sinh đăng ký thi tuyển là 39.586. Để phục vụ cho việc thi tuyển, Sở GD-ĐT tỉnh này đã bố trí 1.685 phòng thi với khoảng 5.100 nhân sự tham gia phục vụ công tác coi thi.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào các trường THPT công lập, THPT chuyên và Phổ thông Dân tộc nội trú THPT trên địa bàn tỉnh An Giang được diễn ra trong 2 ngày là 2-3/6.

Ngày 2/6, thí sinh thi môn Ngữ văn, Tiếng Anh. Ngày 3/6, thí sinh tiếp tục thi môn Toán và môn chuyên đối với khối chuyên.