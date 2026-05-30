Dưới đây là đáp án tham khảo môn Ngữ văn thi lớp 10 Hà Nội năm 2026 (thực hiện bởi Tuyensinh247).

Đề thi Ngữ văn vào lớp 10 Hà Nội năm 2026 được nhiều giáo viên đánh giá là bám sát định hướng đổi mới, có cấu trúc mạch lạc, độ mở và khả năng phân hóa phù hợp. Ngữ liệu đọc hiểu giàu chất thơ, gần gũi với học sinh, trong khi các câu hỏi và phần nghị luận xã hội tạo điều kiện để thí sinh thể hiện tư duy, trải nghiệm cá nhân và quan điểm về những vấn đề của cuộc sống.

Đề thi được cho là vừa bảo đảm yêu cầu đánh giá năng lực, vừa mang ý nghĩa giáo dục về khát vọng khám phá, sự sẻ chia và những kết nối tích cực trong xã hội.

Năm nay, Hà Nội tổ chức 224 điểm thi với 5.300 phòng thi lớp 10 công lập không chuyên, 385 phòng thi dự phòng. Tất cả các điểm thi đã phối hợp với lực lượng an ninh, công an chuẩn bị đầy đủ các phương án đảm bảo an toàn, an ninh trong trường thi và khu vực bên ngoài cổng trường thi.

Theo kế hoạch, ngày 30 và 31/5, các thí sinh sẽ chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 công lập của Hà Nội năm 2026. Cụ thể, sáng 30/5, các thí sinh thi Ngữ văn (trong 120 phút), buổi chiều thi Ngoại ngữ (trong 60 phút). Sáng 31/5, thí sinh thi môn Toán trong 120 phút. Riêng thí sinh dự thi vào lớp 10 trường chuyên sẽ thi thêm các môn chuyên vào ngày 1/6.

Dự kiến từ ngày 19 đến 22/6, Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 trên cổng thông tin của Sở GD-ĐT và cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.