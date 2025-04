Các tỉnh, thành đề xuất chế độ chính sách cho người hoạt động không chuyên trách; Sẽ có diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình nhân dịp 19/8 và 2/9… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Các tỉnh, thành đề xuất chế độ chính sách cho người hoạt động không chuyên trách

Hiện nay, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính ở cấp xã nghỉ trong thời gian 12 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định số 29/2023. Theo Bộ Nội vụ, do phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách không cao nên mức trợ cấp nghỉ việc đối với với các đối tượng dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính còn thấp. Bởi vậy, nhằm hỗ trợ cho số cán bộ không chuyên trách nghỉ việc theo kết luận 137 của Trung ương, Bộ Nội vụ đề nghị UBND cấp tỉnh nghiên cứu đề xuất chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp trình Chính phủ xem xét, quyết định.